Toto ešte MMA nezažilo: Zápasník sa sám knokautoval, ale aj tak vyhral

Toto sa len tak nevidí. Počas galavečera Legacy Fighting Alliance 36 skončil jeden z posledných zápasov bizarne.

Irvins Ayala v súboji ťažkých váh v polovici prvého kola zhodil súpera na zem, pri páde však narazil bradou na jeho koleno a sám sa tak knokautoval. Lenže tým to neskončilo. Súper Drew Chatman miesto oslavy vyskočil rovno na jeho chrbát, z ktorého urobil salto. Za svoj čin si právom vyslúžil okamžitú diskvalifikáciu.



Už samotný moment, kedy sa Ayala sám knokautoval, by vystačil na senzáciu. V polovici prvého kola sa mu podarilo súperovi podraziť nohu a zhodiť ho na zem. Keď sa však k nemu okamžite vrhol, nešťastnou náhodou narazil bradou priamo do súperovho kolená a sám sa tak uspal.



V tej chvíli sa jasným víťazom stal Chatman, pre ktorého to bol prvý profesionálny zápas. Mohol začať oslavovať, lenže namiesto toho urobil absolútne nepochopiteľný kúsok.

Vyskočil totiž na chrbát svojho súpera, ktorý bol v bezvedomí a urobil z neho salto. Video jeho počínanie sa okamžite stalo hitom a na sociálnych sieťach sa začalo zdieľať. Takmer všetci sa zhodli na jednom. Toto do MMA a vlastne ani do žiadneho športu jednoducho nepatrí.Rovnaký názor zastáva aj samotná organizácia. Tá neskôr na twitteri uviedla, že Chatmana diskvalifikovala. Miesto prvej výhry na profesionálnej scéne, si tak americký bojovník narobil poriadnu hanbu.