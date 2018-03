Žena sa podujala na extrémny experiment: Každý deň na jedlo minula približne 1 euro, takto to dopadlo

Katie Timms je novinárka z britského denníka Plymouth Herald. V rámci svojej práce zdokumentovala týždňovú výzvu - každý deň minúť na jedlo menej než 1 libru (1,15 eura).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pre začiatok sa vybrala do najbližšieho Tesca a urobila si nákup na 7 dní tak, aby ju vyšiel do 7 libier. Bežný Brit pritom na jedlo utratí oveľa viac - 81 libier týždenne. Katie napokon investovala 6,83 libry (7,82 eura) a kúpila si presne tieto potraviny: mrazené mleté mäso, sardinky, kilo ovsených vločiek, mozzarelu, hrušky, paradajky, chleba, jahodový džem, balenie koreňovej zeleniny, paradajkový pretlak, fazule, zemiaky, cibuľu a cestoviny.

Jej deň vyzeral napríklad tak, že na raňajky si dala ovsené vločky s vodou alebo chlieb s džemom. Na obed mala polievku s chlebom a na večeru si dopriala cestoviny s pretlakom, cibuľou a fazuľou alebo s mäsom. Najhoršou kombináciou, ktorú podľa vlastných slov vymyslela, bol suchý chlieb so sardinkami.

Katie svoju výzvu dotiahla do konca a zhodnotila takto: ,,Vyžiť z libry denne je ťažké, ale dá sa to, ak je to absolútne nevyhnutné." Za luxus v porovnaní s tým, čo zažila, považuje slobodu ísť do obchodu či reštaurácie a dať si jedlo, na ktoré má práve chuť. Takto musela všetko dopredu plánovať. ,,Moje jedlo sa stále opakovalo a hoci ho, čo sa týka množstva, bolo dosť, netešila som sa naň," skonštatovala novinárka.