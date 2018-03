Sexi herečka Mária Havranová sa rada predvádza: Na sociálnej sieti provokuje pikantnými fotkami!

Mladej sympatickej herečke Márii Havranovej ide karta!

Nielenže ju môžete vidieť v seriáli Oteckovia, kde stvárňuje učiteľku v škôlke, prednedávnom sa predstavila divákom ako hlavná postava prvého slovenského tanečného filmu Backstage, kde stvárňuje tanečnicu s neľahkou minulosťou.

Na sociálnej sieti Instagram okrem fotografií z natáčaní rada uverejňuje aj pikantnejšie snímky. Pohľad na Máriu v čipkovanom body alebo plavkách poteší hlavne mužov, no zároveň motivuje ženy k cvičeniu. Mladá herečka má rada akýkoľvek pohyb, no pred návštevou posilňovne uprednostňuje jogu či najnovšie akrobaciu v hojdacej sieti.



"Nechodievam už pravidelne do fitka. Zistila som, že ma to tam nebaví a vlastne to nebolo pre mňa nijaké prekvapenie. Pred dvoma rokmi som si zaplatila permanentku na rok, najskôr som ten fitness chrám poctivo navštevovala každý deň. Bavilo ma to, aj keď to bolo občas vážne utrpenie. Prišli časy, kedy som tam ani nepáchla. Skrátka nenašla som sa v tom aj keď mám pohyb veľmi rada, vlastne aj cvičenie, ale takým svojím tempom a štýlom. Preto teraz chodím len vtedy, keď sa mi naozaj chce, nie je to často, ale nemusím sa k tomu nútiť," vyjadrila sa Mária na Instagrame. Napriek tomu sa však herečka môže popýšiť ukážkovou postavičkou.