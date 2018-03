Sagan vytočil Taliana Vivianiho, ten plakal v cieli ako malý chlapec

Slovenskú cyklista Peter Sagan (28) vyhral tretíkrát v kariére belgickou klasiku Gent-Wevelgem.

Trojnásobný majster sveta ukázal v závere náročnej 251,1 kilometra dlhej trasy naplno svoje špurterske schopnosti a tesne porazil Taliana Eliu Vivianiho.

"Záverečný šprint je vždy tak trochu lotéria, ale mal som dobré nohy, aby som sa presadil. Mám hroznú radosť," povedal v cieli Sagan, ktorý na tunajšej trati triumfoval aj v rokoch 2013 a 2016.

Tohtoročné preteky, počas ktorého pelotón absolvoval jedenásť náročných stúpaní a niekoľko kilometrov po prašných poľných cestách, podľa neho neboli tak ťažké ako v minulých rokoch.

"Tieto preteky boli najľahšie, aspoň čo sa týka počasia. Nebolo to tak šialené ako vlani alebo pred dvoma rokmi," dodal Slovák, ktorý v minulej sezóne došiel tretí.



Talian Viviani svoju prehru so Saganom niesol ťažko, po prejazde cieľovou páskou rozčúlene búšil do riadidiel a v sede na zemi potom nedokázal udržať slzy a rozplakal sa. "Mal som obrovskú šancu, takže to sklamanie je samozrejme veľké," priznal.