Kuzminová v rodnom Ťumeni prehrala boj o veľký glóbus: Kde som urobila chybu!

To musí bolieť! Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová tesne nezískala veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2017/2018.

Rozhodnutie v neprospech 33-ročnej trojnásobnej olympijskej víťazky padlo v poslednej streľbe záverečných 22. pretekov tohto ročníka SP v jej rodnom Ťumeni. Z celkového prvenstva sa raduje Fínka Kaisa Mäkäräinenová (35), ktorá o tri body zdolala Nasťu. Parádny výsledok pre slovenský biatlon zaknihovala Paulína Fialková (25), ktorá sa prvý raz v kariére dostala na stupeň víťazov!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Boj o veľký glóbus ponúkol drámu ako hrom! V žltom vybehla na trať Fínka, ktorá musela makať aj preto, lebo odpisovala až 16 bodov, kým Kuzminová len päť... Rozhodlo to, že Nasťa tentoraz ťahala za kratší koniec v behu! Pri rovnakej streleckej bilancii s tromi nepresnými zásahmi zvládla Fínka trať o 35,7 sekundy rýchlejšie ako Kuzminová.

V prvom okruhu boli takmer narovnako, v druhom sa rozdiel prehĺbil o vyše šesť sekúnd, v treťom bežali opäť rovnocenne, vo štvrtom stratila Kuzminová sedem sekúnd, rozhodol piaty 2,5 km úsek s 20-sekundovým mankom. "V sezóne som spolu s Kaisou strieľala podobne, s viacerými výkyvmi. Mám však za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére, s tromi olympijskými medailami, zlatom, s dvoma malými krištáľovými glóbusmi. Naskytla sa aj šanca na veľký, na ňu som musela tuho myslieť, aj keď som sa od nej chcela odbremeniť," skonštatovala v cieli Nasťa, ktorú prehra v boji o celkový triumf mrzela. S tými výkyvmi mala svätú pravdu. Na ZOH žiarila ona, Mäkäräinenová totálne vybuchla, vo finále SP to zasa bolo naopak.

Z ťumenských plánov splnila Kuzminová dve tretiny. Odchádzala s plánmi získať tri glóbusy. Dva malé, za šprint a stíhacie preteky, vybojovala, no tretí - veľký, ktorý ešte nikdy žiaden slovenský športovec nezískal, jej ušiel. Len o tri bodíky!

Kuzminová vo Svetovom pohári

2006/2007: 61. miesto

2008/2009: 30. miesto

2009/2010: 20. miesto

2010/2011: 9. miesto

2011/2012: 10. miesto

2012/2013: 7. miesto

2013/2014: 6. miesto

2016/2017: 40. miesto

2017/2018: 2. miesto

Životný výsledok paulíny

V tieni dramatického boja o celkový triumf ostal výborný výkon Paulíny Fialkovej, ktorú vo finiši predstihla len legendárna Bieloruska Domračevová. A to o 1,8 sekundy. Rodáčka z Brezna urobila jedinú chybu na strelnici a dosiahla životný výsledok! Na pódiu ešte nikdy nestála, jej maximom boli doteraz dve piate priečky.

Výsledky

Hrom. štart: 1. Domračevová (Biel.) 35:27,4 min (1 tr. okr.), 2. Paulína FIALKOVÁ (SR) +1,8 s (1), 3. Chevalierová (Fr.) +6,6 (0), ... 11. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +36,4 (3)

Konečné hodnotenie SP (po 22 z 22 pretekov, dva najhoršie výsledky sa škrtali): 1. Mäkäräinenová 822 bodov, 2. KUZMINOVÁ 819, 3. Domračevová 804, ... 32. P. FIALKOVÁ 247, 60. I. FIALKOVÁ 65

Konečné poradie SP v pretekoch s hrom. štartom (po 5 z 5): 1. Mäkäräinenová 216 bodov, 2. Dahlmeierová 207, 3. Hinzová 195, ... 6. KUZMINOVÁ 168, ... 21. P. FIALKOVÁ 82, 51. I. FIALKOVÁ 2

Dva malé boli povinnosťou!

Aj vo finále bojovala slovenská biatlonová hviezda Anastasia Kuzminová (33) predovšetkým sama so sebou na strelnici. V oboch disciplínach, v ktorých svoje tohtosezónne ťaženie dotiahla do víťazného konca, musela zamakať v bielej stope, aby napravila svoje strelecké omyly. „Keby mi niekto niekedy povedal, že prvý glóbus v kariére získam v rodnom meste, myslela by som si o ňom svoje,“ povedala šťastná držiteľka dvoch malých trofejí.

Piatok - 23. marca:

Tri chyby na strelnici - náskok stačil

Otvoriť galériu Nasťa svoj prvý glóbus v kariére takto vybozkávala. Zdroj: tasr

Prvý malý glóbus za šprint získala Nasťa v piatok napriek tomu, že po troch minutých terčoch skončila až na 12. mieste a na víťaznú Bielorusku Domračevovú stratila až 1:05,2 min. Bodový náskok - 41 bodov stačil, hoci sa scvrkol na desať bodov. Slovenská olympijská hrdinka získala prvý raz v kariére malý krištáľový glóbus.

Konečné poradie SP v šprinte (8 z 8): 1. KUZMINOVÁ 323, 2. Domračevová 313, 3. Mäkäräinenová 258, ... 39. P. FIALKOVÁ 72, 44. I. FIALKOVÁ 63.

Sobota - 24. marca:

Štyri chyby na strelnici - náskok stačil

Otvoriť galériu Kuzminová mala obrovskú radosť aj z druhého. Zdroj: tasr

Po šprinte získala Nasťa aj malý krištáľový glóbus za stíhacie preteky, keď v Ťumeni skončila po štyroch chybách na strelnici šiesta za víťaznou Fínkou Mäkäräinenovou o 59,9 sekundy. Kuzminová nastupovala s náskokom 24 bodov v priebežnom poradí tejto súťaže a skončila s náskokom 21 bodov pred svojou najväčšou súperkou v boji o veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári.

Konečné poradie SP v stíhacích pretekoch (7 zo 7): 1. KUZMINOVÁ 301, 2. Mäkäräinenová 280, 3. Dahlmeierová 271, ... 44. P. FIALKOVÁ 49.