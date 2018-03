Kuzminovej problém má aj dvojica Farkašová - Šubrtová: Skončia hviezdy paralympiády?

Na nedávno skončených zimných paralympijských hrách v Pjongčangu boli najväčšími hviezdami.

Henrieta Farkašová (31) s navádzačkou Natáliou Šubrtovou (28) vybojovali v alpskom lyžovaní zrakovo znevýhodnených štyri zlaté a jednu striebornú medailu, ale doma ich namiesto osláv čakali nepríjemné starosti. Podobne ako fenomenálna biatlonistka Anastasia Kuzminová či ďalší TOP športovci majú pozastavené financie od štátu a dokonca im hrozí, že ich už ani viac nedostanú!

Počas ZOH 2018 tréner a manžel Anastasie Kuzminovej Daniel poukázal na problém s peniazmi, ktoré im neprišli z ministerstva školstva a záver prípravy si museli financovať sami. Neskôr sa ozval aj atlét Ján Volko a podobné starosti trápia aj najúspešnejších paralympionikov. V januári ministerstvo síce zverejnilo kritériá na pridelenie príspevku, no neskôr návrh stiahlo a TOP športovci na peniaze márne čakajú. Paralympionikom dokonca hrozí, že o ne prídu definitívne.

„Máme informácie, že na príspevok už nemáme nárok, keďže podľa zákona o športe plní Slovenský paralympijský výbor funkciu národnej športovej organizácie a nie národného športového zväzu, ktorý má ako jediný nárok poberať príspevky na TOP športovcov. Lenže v prípade paralympijského športu je Slovenský paralympijský výbor de facto organizáciou aj zväzom. My už nemáme jednotlivé športové zväzy, ktoré by nám v núdzi pomohli,“ vysvetlila Natália Šubrtová. Paralympionici navyše nie sú zaradení do žiadneho rezortného centra.

„Nie sme profesionáli, máme civilnú prácu a napríklad teraz končím druhý mesiac neplateného pracovného voľna. Na športové účely si šetrím celú dovolenku,“ upozorňuje Šubrtová, pričom Henrieta Farkašová má pre časovo náročnú prípravu a preteky problém sa zamestnať. Obe sú odhodlané viesť verejnú diskusiu a veria, že sa na ich stranu pridá aj verejnosť. Ohlasy na ich vystúpenie v Pjongčangu boli totiž veľmi pozitívne a dokonca aj z ďalších krajín, kde by ich radi videli vo svojich farbách.

„Neviem, ako by sme zareagovali na konkrétnu ponuku, lebo chceme a sme hrdé na to, že reprezentujeme Slovensko. Len nám je ľúto nastavení, ako to tu funguje, resp. nefunguje, a že štát takýmto spôsobom pristupuje k paralympionikom. Stále však veríme, že sa to vyrieši. Ak však nie, kariéru budeme musieť ukončiť, lebo nebudeme mať za čo pokračovať,“ vyslovili sa obidve.

Najväčšie hviezdy paralympiády v Pjongčangu by mali mať na základe dotácie spoločný rozpočet na sezónu 60 000 €, z čoho si platia prípravu, materiálne zabezpečenie, trénerov, cesty na Svetový pohár či ubytovanie, no napríklad januárovú a februárovú prípravu si už financovali zo svojho.

„Mysleli sme si, že si to potom vyúčtujeme z dotácie, ktorú sme však nedostali a možno ani nedostaneme. Je to smutné. Za našimi medailami je kus práce, tvrdej driny, tréningov a odriekania. Mrzí nás preto, že sa nám ministerstvo otáča chrbtom a nevie oceniť a podporiť naše úspechy. Samotná pani ministerka Lubyová sa v decembri na odovzdávaní cien Športovec roka vyjadrila, že bude podporovať šport a vyslovila nám svoju podporu. Tak sa pýtame, či toto je tá podpora,“ dodala Natália Šubrtová.