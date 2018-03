Spokojný Matej Tóth: Na plavca ho zmenila čiapka od Naste

Spokojnosť. Tak stručne charakterizoval svoje prvé vystúpenie po očistení mena od dopingového podozrenia olympijský šampión Matej Tóth (35).

Dudinskú päťdesiatku, prvú od triumfu v Riu a dvanástu v kariére, zvládol za 3:42:46 h, čo je svetový výkon roka a splnený limit na augustové ME. Okrem suverénneho víťazstva zaujal aj výzorom na štarte. „Pobavilo ma, keď moju prikrývku hlavy označili ako plaveckú čiapku. Je to ale špeciálny výrobok do chladného počasia, ktorý som dostal do daru od Naste Kuzminovej,“ prezradil Matej.

Medzi 25 štartujúcimi sa Matej Tóth vydal od štartu dopredu. Tempu, ktoré nasadil, stačil do 5. kilometra iba Fín Partanen, ktorému Matej pomohol k novému osobnému rekordu! Strojové tempo malo jediný cieľ: zapochodovať čas na úrovni 3:45, no každý medzičas naznačoval, že to bude lepšie. Že má rezervu. „Na víťazstvo som sa nenadrel, išlo sa mi dobre, vôbec to nebolo o trápení. Skôr som si to užíval a vyslovene si dával pozor len na svaly, aby ma niečím neprekvapili,“ povedal Matej, ktorý sa nedočkal ani krízy, hoci s ňou podvedome počítal.

„Kríza ma obišla, všetko bolo pod kontrolou, ale ako som predpokladal, deň po pretekoch cítim šľachy,“ pokračoval slovenský reprezentant, ktorý po sobotnom skvelom výkone nepoľavil v tréningu a v nedeľu absolvoval riadnu predpísanú dávku. Aj keď ho šľachy pobolievali.

„Som spokojný, ale viem, že mám ešte rezervy. Teraz už myslím na čas pod 3:40,“ prezradil svoje ďalšie plány Matej, pre ktorého sú Dudince srdcovkou. Nielen preto, že tu už trikrát vyhral. „Najmä preto, že som tu pred jedenástimi rokmi povedal áno svojej Lenke,“ dodal ešte pretekár banskobystrickej Dukly, ktorý sa zabával na tom, že ho označili za plavca.