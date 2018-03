Na masovom pochode sa zúčastnili aj celebrity: Protestovali proti zbraniam

washington - Amerika zažila obrovský protest proti násiliu a zbraniam. Len v hlavnom meste pochodovalo 80 000 ľudí, ďalšie stovky akcií sa konali inde.

Hlavná časť protestu sa konala vo Washingtone, kde emotívne prehovorili tí, čo minulý mesiac prežili streľbu v škole na Floride. Na pochode sa zúčastnilo množstvo známych osobností. Napríklad George Clooney s manželkou Amal nielenže prišli na akciu, ale ju aj podporili sumou vyše 40 000 eur. Ďalších 800 akcií v tomto duchu sa konalo po celom svete.

Dvadsať mladých ľudí na pódiu prehovorilo o svojej traume, vystriedali ich spevácke hviezdy, ktoré ich prišli podporiť. Dojemné bolo vystúpenie speváčky Kate Hudson, ktorá prišla o svoju mamu, brata a synovca v roku 2008 tiež pri ozbrojenom útoku. Táto demonštrácia pre kontrolu zbraní je jeden z najväčších protestov mládeže od čias vietnamskej éry.

Mladí, ktorí prežili streľbu, rodičia, učitelia, ale aj množstvo ľudí - všetci spoločne žiadajú zmenu v systéme. Celebrity svoju slávu využili na to, aby poukázali na problémy spojené s držaním zbraní v Amerike. „Jeden z mojich najlepších priateľov bol zastrelený, takže je to pre mňa dôležité,“ povedal Paul McCartney a pripomenul tak zavraždeného Johna Lennona. Emotívne boli výpovede mladých ľudí, ktorí teror prežili.

Prvý, ktorý predstúpil pred obrovský dav, bol Cameron Kasky. Uctil si pamiatku jednej z obetí, Nicholasa Dworeta, ktorý by práve v deň protestu mal 18 rokov. Emma Gonzalez (17) mala prejav, ktorý trval presne 6 minút a 20 sekúnd, ako aj vyčíňanie šialenca v škole. „6 minút a 20 sekúnd... len niečo cez 6 minút, a 17 našich kamarátov bolo zavraždených, viac ako 15 zranených a každý, úplne každý bol navždy poznačený!“ povedala. Samantha Fuentes (18), ktorá bola v deň útoku postrelená do oboch nôh, mala veľmi náročnú a emotívnu reč o tom, že by mali byť prísnejšie zákony na držanie zbraní. V strede prejavu jej náhle prišlo zle (dokonca sa vyvracala), no rýchlo sa pozbierala a pokračovala v prejave.

Protesty

Spúšťačom bola streľba v škole na Floride 14. 2. 2018, pri ktorej zomrelo 17 ľudí

V sobotu sa na pochode vo Washingtone zúčastnilo vyše 80 000 ľudí

ďalších 800 protestov sa konalo v USA a po celom svete

