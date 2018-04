Krásnej dievčine diagnostikovali zriedkavú chorobu: Aby skryla tie príznaky, utápala sa v alkohole!

Mladá žena holdovala neustálemu pitiu len preto, aby skryla následky svojej vzácnej choroby.

Yasmine McGlone (25) zo škótskeho Falkirku diagnostikovali ako trojročnej zriedkavú myoklónovú dystóniu. Porucha spôsobuje rýchle svalové zášklby a kŕče. Najmä počas dospievania bola zo svojho stavu taká zúfalá, že trávila štyri noci v týždni vonku na párty, aby sa opila a svoje nepríjemné kŕče zmiernila.

Počas večerov vonku zistila, že alkohol utlmuje jej chorobu, preto zvyčajne za týždeň vypila celú fľašu vína a 15 drinkov. Po tom, čo sa presťahovala do Austrálie, tento nebezpečný životný štýl zanechala v minulosti, píše Mirror. Prvé prejavy choroby si všimla Yasminina mama, keď bola len batoľa. Už vtedy jej trhalo rukou, keď sa snažila maľovať. V škole zažívala neustále problémy, pretože učitelia predpokladali, že je len nezbedné a neohrabané dieťa.

„Takisto som mala problém s písomkami na strednej, pretože sa moja ruka mykala tak moc, že som ich nedokázala dokončiť včas. Ako tínedžer si pomyslíte – prečo ja? Nemôžem povedať, že to nebolo frustrujúce.Vinila som samú seba a stala som sa posadnutá pokusmi zastaviť to,“ hovorí dievčina.

Keď nič nepomáhalo, začala piť, aby zamaskovala, ako sa cíti. Dostať sa z toho jej pomohol až strach, že sa stane alkoholičkou. Pred piatimi rokmi sa preto rozhodla zmeniť svoj život a odsťahovať do Austrálie, kde je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým. Vzácne ochorenie má okrem Yasminy aj jej sestra a otec. Jej trhavé pohyby tela sú niekedy také silné, že jej pribehnú na pomoc cudzí ľudia. Po presťahovaní sa ale naučila prijať svoj stav a začala písať blog, na ktorom sa s ním postupne vyrovnávala. „Moja jedinečnosť mi priniesla úžasné príležitosti, ktoré by som bez ochorenia nedostala. Milujem svoj život a nič by som na ňom nemenila. Cítim sa požehnane,“ uzatvára Yasmina.