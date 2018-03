Dajte Barbore du rúk kávu a mlieko, urobí umelecké dielo: Neuveriteľné, čo dokáže vyčarovať na kapučíne!

Hotový raj pre milovníkov kávy! Gurmáni si na festivale Káva, čaj, čokoláda prišli na svoje. Vychutnať si mohli aj jedinečnú Latte Art Show, kde svoje umenie predviedli najlepší baristi.

V mliečnej pene dokázali vytvoriť nádherné umelecké dielka. Z kapučína sa na svet pozerali Indiáni, škorpióny, zajace či psy. Mladá baristka Barbora Benková (20) prezradila, ako zvládnuť latte art aj v domácich podmienkach.

K najmladším účastníkom patrila víťazka súťaže Slovak Barista Cup Junior Barbora Benková (20). Umeniu prípravy kávy sa venuje už štyri roky. Očaril ju latte art. „Je to istý spôsob kreslenia mliečnou penou do kávy. Každý barista má svoju vlastnú techniku. Ja používam špeciálne baristické perá, no poslúži aj lyžička či špáradlo.“

Najlepšie je 3,5 % mlieko

Veľmi dôležité je spenenie mlieka, do ktorého sa tvoria obrázky. Benková odporúča používať 3,5-percentné mlieko. „Pri speňovaní parou je podstatné, aby sa vytvoril vír. Mlieko začne príjemne praskať a hladina stúpať. Jeho teplota by mala byť od 55 do 65 stupňov a má mať sladkastú chuť,“ hovorí baristka.

Spenené mlieko v kanvičke oklepe, aby vystúpili nežiaduce bublinky, a opatrne krúživými pohybmi vymieša do lesklej hmoty. „Vrchná časť sa odleje. Výsledná crema musí byť po spenení a vymiešaní lesklá a úplne hustá ako tekutá šľahačka. Nalieva sa do mlieka špeciálnymi technikami a dokresľuje perami,“ tvrdí Benková. V domácich podmienkach si môžete veľmi jednoducho vytvoriť srdiečko. „Stačí do stredu kávy naliať mlieko a raz potiahnuť špáradlom nadol,“ dodáva Barbora.