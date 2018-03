Dušan († 46) si prišiel do Bratislavy privyrobiť: Na stavbe ho prigniavilo 400 kíl

V hlavnom meste sa cez víkend stalo veľké nešťastie. Práce na stavbe bytového komplexu Jarabinky sa ešte len rozbiehajú a už vyhasol jeden ľudský život.

Dušana († 46) z Oravy privalil stavebný diel, a hoci sa ho privolaní záchranári snažili oživovať viac ako 30 minút, nedokázali mu pomôcť. Čo na nešťastie hovoria jeho kolegovia?

Dušan pracoval s kolegom na piatom, najvyššom poschodí. Na streche mali odstraňovať debnenie, ktoré na nich zrazu spadlo. Kým Dušanov kolega skončil so zraneniami v nemocnici, v prípade si osud vybral tú najkrutejšiu daň. Kamaráti sú z jeho smrti zdrvení, nikto si nevie vysvetliť, ako sa takáto tragédia mohla stať. „Dávali dole šalungy, to mohlo mať aj 400 kíl. Bol to dobrý chlap z Oravy, z obce Rabča, je to strašné, čo sa stalo,“ povedal nám Dušanov kolega.

Hoci ho chlapi okamžite spod stavebného dielu vybrali, oživiť sa ho už nepodarilo. „Snažili sme sa túto osobu aj oživovať asi 30 minút, bohužiaľ, neúspešne,“ povedal za hasičov veliteľ zásahu Ján Matušek. Najhoršie chvíle v živote zrejme prežíval aj kamarát zo stavby, ktorý musel žeriavom zniesť mŕtve telo priateľa na nosidlách z najvyššieho poschodia na zem. Presné príčiny a okolnosti tejto tagédie už prešetruje polícia. „Po ohliadnutí tela muža bolo nariadené vykonanie pitvy,“ dodal policajný hovorca Michal Szeiff.