Andrej Danko a Boris Kollár na seba vyliali vedrá špiny: Hádka o mafii a financovaní SNS

Vyliali na seba vedrá špiny. Predseda parlamentu Andrej Danko (43) už dlhšie nevie prísť na meno súčasným opozičným stranám.

Často kritizuje aj Borisa Kollára (52), ktorého nazýva mafiánskym šmejdom. Teraz sa stretli v spoločnej diskusii, kde Danko tvrdil, že Kollár chcel pred rokmi financovať jeho národniarov.

Duelu v diskusnej relácii O 5 minút 12 predchádzalo vzájomné podpichovanie na sociálnych sieťach, kde Danko tvrdil, že Kollár „dovolenkoval a večeral s ľuďmi, ktorí v Bratislave vraždili“. Spomínal najmä bratov Diničovcov. Kollár jeho reči označil za znôšku nezmyslov, ktoré už „dvestokrát vysvetlil“. V súboji na televíznej obrazovke pokračovali v podobnom duchu. Danko spomenul tajomníka služobného úradu na svojom ministerstve obrany Jána Hoľka. Ten obchodoval s Antoninom Vadalom, ktorého talianske úrady spájajú s Ndrangheta. „Vy osobne ste zaútočili na pána Hoľka, ktorého mafia okradla o počítače a vydierala, čo je veľmi citlivá vec,“ bránil ho šéf SNS.

Hoľko v minulosti vysvetľoval, že jeho firma bola Vadalom podvedená. Kollár mu kontroval tým, že má dôkazy o tom, že Hoľko chodil do Talianska „s pánom Vadalom za obchodmi, za energetikou“. Nový Čas sa Kollára pýtal na dôkazy. „Nebudem to ďalej rozoberať, mám na to nejaké podklady, ale toto si musí vyhodnotiť a upratať Danko,“ povedal.

Kuriózna debata sa strhla okolo toho, že Kollár vraj v roku 2015 chcel financovať SNS. „Ste ma navštívili a núkali ste mi pomoc. Komunikovali sme, že som vám jasne deklaroval, že SNS financujem sám a nepotrebujem žiadnu pomoc,“ prezradil Danko. Šéf Sme rodina pre Nový Čas uviedol, že sú to bludy. „Nechcel som financovať SNS, ja som pána Danka poznal skôr, než som šiel do politiky a mne sa celkom páčil jeho program. Nechcel som sa stať ani poslancom SNS. To som sa s ním bavil akože to bude správna alternatíva pre Slovensko. Pán Danko nevie predýchať, že som išiel vlastnou cestou,“ dodal Kollár.

Z čoho sa obviňovali

O tajomníkovi na ministerstve obrany Jánovi Hoľkovi

Danko: Vy ste zaútočili na pána Hoľka, ktorého mafia okradla o počítače a vydierala, čo je veľmi citlivá vec.

Kollár: Odbiť tento problém tým, že pán Hoľko bol okradnutý, no tak tá mafia sa asi už aj okráda. Tento pán Hoľko chodil s pánom Vadalom za obchodmi, za energetikou do Talianska.

O Krištúfkovej



Danko: Je známa kauza, keď sa pani Krištúfková bránila pri prevode nehnuteľností tým, že ju donútili mafiáni k tomu, že dala plnú moc. My sa musíme zamyslieť nad tým, že ako osoba, ktorá má bezpečnostné riziko, môže byť v kontrolných orgánoch na výkon VOS.

Kollár: Keď je problém pani Krištúfková, tak rovnaký problém je aj pán Hoľko. Ten pán Hoľko sa s tými ľuďmi poznal a chodil s nimi do Talianska za obchodmi. Máme to preukázané.

O vydieraní Piťom



Danko: Vy ste hovorili, že vás vydieral Piťo a museli ste podpísať prenájom pozemku a ste v kontrolnom výbore na SIS. Pýtam sa, že ak je človek vydierateľný, tak pri fungovaní štátu musíme vedieť prečo.

Kollár: Keď budete mať celé lyžiarske stredisko a niekto vám rovno kúpi 20 m² pod lanovkou, kde vy vystupujete a vydierajú vás tým, že keď to nepodpíšete, tak vám tam navozia drevo - buď si tam necháte navoziť drevo a zastavíte stredisko, alebo sa dotlačíte do toho, že začnete platiť to výpalné za to malé parkovisko obrovskú sumu.

O vydieraní Piťom



Danko: Keď sa chcete baviť o Ondrejčákovi, ktorý medzi iným tiež žil s pani Krištúfkovou, je na zamyslenie, že po jeho majetku keď skončil v konkurze, vy mu platíte ročne nejakú sumu - povedali ste pol milióna korún.

Kollár: Dnes to platím štátu, to nájomné, je tam ten pozemok a musím ho platiť.

O vstupe k národniarom



Danko: Z leta 2015, náš rozhovor, keď ste ma navštívili a núkali mi pomoc a komunikovali sme, že som vám jasne deklaroval, že SNS financujem sám a nepotrebujem žiadnu pomoc, a že chcem práve to, aby nebola viazaná na žiadne skupiny ani na ľudí. Cesty sa rozišli, neboli ste na kandidátke SNS.

Kollár: Nechcel som financovať SNS, ja som pána Danka poznal ešte skôr, než som šiel do politiky, a mne sa celkom páčil jeho program. Vtedy som mu dôveroval, dnes už nie. Nechcel som sa ani stať poslancom za SNS, to nikdy nepadlo. Viackrát sme sa stretli, vtedy som ani netušil, že idem do politiky. Bolo to skôr vyjadrenie sympatií.

Problémová Krištúfková

SNS chce na najbližšej schôdzi odvolať poslankyňu Sme rodina Petru Krištúfkovú z výboru na kontrolu Vojenského obranného spravodajstva MO SR. Dôvodom sú prepojenia s postavami organizovaného zločinu - Robertom Diničom, Petrom Havašim či Jurajom Ondrejčákom.

SNS vraj má utajené majetkové prepojenia. Krištúfková tvrdí, že ide o nechutné praktiky, zdôrazňuje, že je nevinná a nikdy nebola súčasťou mafiánskeho sveta. „SNS neprináša nič nové, všetky obvinenia som vysvetlila už x-krát,“ povedala.