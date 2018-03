Telocvikárka Petra zo šou Najväčší víťaz po vypadnutí: Nevzdám to pre zdravie

Petra Patáková (34), mladá telocvikárka z hlavného mesta, bojovala v markizáckej šou o chudnutí Najväčší víťaz tri týždne.

Po tom, čo sa dostala do rozstrelu pre nízky úbytok váhy za posledný týždeň, súťažiaci ju nakoniec poslali domov. Napriek tomu, že to niesla hrdinsky a usmievala sa, tréner Jany Landl a tím lekárov jej nakoniec dokázali otvoriť oči. Ako sa zdá, Petra si vstúpila hlboko do svedomia a svoj život chce zmeniť aj po skončení súťaže. Aké sú jej plány?

Petra prišla do súťaže s cieľom zbaviť sa nadbytočných kilogramov, ktoré na sebe nosí dlhé roky. Keď ju Nový Čas navštívil po vypadnutí v škole, kde pôsobí ako telocvikárka, sršala dobrou náladou. „Prihlásila som sa, aby som predišla zdravotným problémom a zmenila šatník,“ priznala usmievavá Petra, ktorá nastúpila do šou s váhou 120 kíl. „Nikdy som nedržala diétu a váha mi nerobila problém ani vtedy, keď som musela deťom v škole ukázať cviky. Napriek svojej váhe robím šport od detstva,“ rozrozprávala sa.

Ako členka modrého tímu pod vedením trénera Janyho Landla sa jej podarilo za tri týždne zhodiť viac než 7 kíl. Jany sa však vyjadril, že Petra niekedy brala svoju situáciu veľmi ľahkovážne, a preto ju poslal k lekárke, ktorá jej otvorila oči. Po vypadnutí priznala: „Je mi ľúto, že odchádzam, ale toto všetko sú pre mňa pozitívne veci, ktoré ma posunú ďalej.“

Po skončení v súťaži sa však Petra rozhodla v chudnutí pokračovať. „Chodím na tréningy k Janymu, ktorý sa mi ďalej venuje, a pracujem aj pod dohľadom lekára, ktorému posielam výsledky. Zatiaľ nemám žiadne zdravotné problémy a verím, že schudnem, aby som nedopadla ako moja mamina,“ dodala na záver Petra.

Takto Petra chudla

1. váženie - 120,1 kg

2. týždeň - 114,1kg

3. týždeň - 112,8 kg

Celkový úbytok na váhe - 7,3 kg