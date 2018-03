Na priznanie príjmov ostáva iba týždeň: Ako správne vyplníte daňové priznanie?

Musíte podať daňové priznanie? Desaťtisíce Slovákov si túto povinnosť nechávajú na poslednú možnú chvíľu.

Čas sa však neúprosne kráti. Na to, aby ste podali priznanie, alebo oznámili odklad, máte iba päť pracovných dní vrátane toho dnešného. Ktoré údaje sú najdôležitejšie? Čo ľuďom robí najväčšie problémy? Ako si živnostník vypočíta základ dane?

Mnohí živnostníci ušetria na dani z príjmov. Priznanie za rok 2017 je prvým, keď si z príjmov môžu paušálne odčítať 60 percent. V predchádzajúcich rokoch to bolo najviac 40 percent alebo 5 080 eur. „Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 percent z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2017 je ich výška obmedzená sumou 20 000 eur,“ pripomína finančná správa.

Priznanie za rok 2017 je pre živnostníkov zároveň posledným, ktoré môžu podať na papieri. „Fyzické osoby podnikatelia budú povinne komunikovať s finančnou správou až od 1. júla 2018,“ dodáva hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Čo treba vedieť

1 901,67 €

Povinnosť podať priznanie má každý, kto v roku 2017 dosiahol príjmy vyššie ako 1 901,67 eura. Výnimkou je prípad, keď ste do 15. februára požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov.

Správne tlačivo

Príjmy zo závislej činnosti (pracovná zmluva, práca na dohodu) sa priznávajú na tlačive typu A. Príjmy z podnikania, z prenájmu nehnuteľností či z nepeňažnej výhry zdaníte na tlačive typu B.

Daňový bonus na dieťa

Ak ste vlani zarobili aspoň 2 610 eur, na každé vyživované dieťa si môžete uplatniť daňový bonus vo výške 256,92 eura ročne. K priznaniu priložíte rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy.

Nezdaniteľné časti

Základ dane z aktívnych príjmov si môžete znížiť na seba, manželku a o príspevky do III. piliera. Nezdaniteľná časť na daňovníka je 3 803,33 eura. Zníženie na manželku závisí od výšky jej vlastných príjmov. Na III. pilier si môžete odčítať najviac 180 eur za rok.

2 % na charitu

Ak podávate priznanie, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v príslušnej časti tohto tlačiva. Ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov, vyhlásenie podáte na osobitnom tlačive a to do 30. apríla.

Dátum a podpis

Absencia dátumu a podpisu patrí k najčastejším chybám v daňových priznaniach. Podpísať sa musíte nielen pod kompletným priznaním, ale aj vo vyhlásení o poukázaní 2 % či pod žiadosťou o vrátenie daňového preplatku.

3. apríl

Riadna lehota na podanie priznania za rok 2017 uplynie 3. apríla. Povinnosť si môžete odložiť najviac do 30. júna, s príjmami zo zahraničia do 30. septembra. Oznámenie o predĺžení lehoty treba podať do 3. apríla.

Úradné hodiny

Dnes, v utorok a stredu sú daňové úrady otvorené do 17.00, vo štvrtok o hodinu dlhšie a v utorok po Veľkej noci až do 19.00 hod. Ak priznanie posielate poštou, môžete to urobiť aj 3. apríla. Aj niektoré pošty budú v tento deň otvorené dlhšie.

Kontaktné miesto

Priznanie sa podáva na daňovom úrade, v jeho pobočke alebo na jeho kontaktnom mieste. Finančná správa zriadila kontaktné miesta aj na niektorých mestských úradoch, v kultúrnych domoch, kine či v knižnici.

Návod pre živnostníkov

Výpočet základu dane

Výpočet základu dane.

1. Potrebujete poznať výšku svojich príjmov a výdavkov na zdravotné a sociálne poistenie („preukázateľne zaplatené poistné”). Vyplníte tabuľku č. 1.

2. V príslušnom stĺpci vyčíslite príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

3. Zo súčtu príjmov v riadku 10 vypočítate 60 %. Pripočítate výdavky na zdravotné a sociálne poistenie. Súčet výdavkov zapíšete do vedľajšieho stĺpca.

4. Pod tabuľkou zaškrtnete, že uplatňujete výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Vyčíslite preukázateľne zaplatené poistné.

5. Súčet príjmov zopakujete v riadku 37, súčet výdavkov v riadku 38. Rozdiel medzi nimi je základ dane a patrí do riadku 43.

Paušál alebo skutočné výdavky?

buď z príjmov odčítate určité percento alebo preukázateľné daňové výdavky

prvý spôsob je jednoduchší, vyžaduje si len evidenciu príjmov, zásob a pohľadávok

paušálne výdavky po novom tvoria 60 % z príjmov, sú obmedzené sumou 20 000 €

skutočné výdavky musíte preukázať - hlavne bločkami či faktúrami

Príloha č. 3

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia.

odvody a nedoplatky uhradené do Sociálnej poisťovne od januára do decembra 2017 patria do riadku 11

súčet zaplatených preddavkov a nedoplatkov na zdravotnom poistení má miesto v riadku 13

samotné preddavky do zdravotnej poisťovne vyčíslite v riadku 14

Pozor: Odvody za december 2017 zaplatené v januári 2018 sa nerátajú.