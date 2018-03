Celebrity naložili slovenským politikom: Drsné výroky o situácii na Slovensku! Toto sa bude ťažko čítať

Za mesiac od vraždy novinára Jána Kuciaka (†27) sa veľa zmenilo. Do ulíc vyšlo 70-tisíc rozhorčených ľudí, pod ich tlakom odišiel minister vnútra Kaliňák aj premiér Fico.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Dnes všetci pozorne sledujú, čo bude robiť „staronová“ vláda premiéra Pellegriniho. Napätie v spoločnosti je však stále prítomné, mnohí volajú po predčasných voľbách. Ako vnímajú udalosti uplynulých týždňov známe osobnosti? Oslovili sme ich oveľa viac, ale nie všetci mali chuť vyjadriť, čo si myslia...



Dara Rolins (45), speváčka:



Prajem si zdravé Slovensko

Otvoriť galériu Dara Rolins (45). Zdroj: čtk

„Prajem si, aby ľudia na Slovensku opäť mali dôvod bezstarostne sa usmievať aj v iných, dnes toľko diskutovaných súvislostiach... Pravda, nežijem tu, ale mám tu korene a nespočetne veľa ľudí, na ktorých mi extrémne záleží. Nechcem sa hrať na múdru a riešiť politickú situáciu len preto, lebo ju aktuálne rieši celé Slovensko. Neverím vlastným očiam, ako veľmi dokáže absolútna moc legalizovať aroganciu a ako ďaleko sa dá zájsť s takto chorým zmyslom pre humor. A tak si prajem, nech sa Slovensko skoro uzdraví.“

Katarína Knechtová (37), speváčka:

Musí sa vymeniť niekoľko generácií

Otvoriť galériu Katarína Knechtová (37). Zdroj: jac

Je mi úprimne ľúto, v akom stave sa naša krajina nachádza. To, čo sa stalo Jankovi a Martine, je neprípustné a chcem, aby bol prípad riadne vyšetrený, aby ich rodiny dokázali ísť ďalej a aby sme aj my občania pocítili aspoň nejaké zadosť- učinenie... a opäť začali veriť v lepšiu budúcnosť. Ak sa mám vyjadriť k súčasnej politickej situácii, bohužiaľ, som skeptická. Myslím, že sa musí vymeniť niekoľko generácií, aby sme sa pohli ďalej. Možno sa mýlim... Čo ma ale najviac mrzí, je zistenie, koľko je v ľuďoch naakumulovanej negatívnej energie. Mali by sme si uvedomiť, že súčasný stav a všetky udalosti sú zrkadlom toho, akí sme.... Uvedomiť si to a začať od seba.“



Dušan Tarageľ (70), herec:



Som zhnusený

Otvoriť galériu Dušan Tarageľ (70). Zdroj: tv joj, anc

„Situáciou na Slovensku som zhnusený už od Nežnej revolúcie. Patril som k hercom, ktorí chodili po námestiach a väčšinou ma posielali na Liptov. Medové motúzky sme ľuďom naťahovali okolo huby a rozprávali im, že tu budeme mať Švajčiarsko. Nič sa nestalo. Ani jedna vláda ma odvtedy neočarila. A najviac som šokovaný, že aj Milan Kňažko je šokovaný z toho, ako to tu vyzerá. Toľko hlasov, koľko malo VPN pri prvých slobodných voľbách, už nikto nikdy nemal. Viete, keď sa dieťa nevychová do puberty, tak po puberte s ním už nič neurobíte. A od revolúcie už uplynulo takmer 30 rokov. Človek stráca nielen istoty, ale aj náladu. Revolúcia priniesla pár milionárov a desaťtisíce žobrákov.“

Táňa Pauhofová (34), herečka:



Chcem veriť

Otvoriť galériu Táňa Pauhofová (34). Zdroj: Dušan Krištek

„S napätím očakávam a sledujem vývoj situácie a veľmi chcem veriť, že sa pohnú veci správnym smerom, aj keď nie som zo všetkého nadšená... Podporujem iniciatívu Za slušné Slovensko a dúfam, že také aj raz bude.“

Juraj Kukura (71) a jeho syn Philipp (39):



Týmto sa to nemôže skončiť

Otvoriť galériu Milan Lasica (78). Zdroj: han

„Je výsostne potrebné dať pozor, aby sa neodpútala pozornosť od skutočných príčin tragédie, ku ktorej došlo, a od zodpovednosti tých, ktorí svojimi činmi privádzajú demokratický svet na okraj morálneho krachu a prinášajú do každodenného života pokrivený obraz slobody a spravodlivosti. Mladá generácia bojuje nielen za svoju budúcnosť, za slušný a spravodlivý štát, ale súčasne preberá aj zodpovednosť za to, aký život bude žiť. Teraz nie je čas na upokojenie a uspokojenie s dosiahnutým. Boj sa nekončí účasťou na ulici a vymenovaním jednej vlády za druhú, dôležité je, že to bude začiatok ešte väčšieho hnutia, na základe ktorého vlády budú vládnuť v záujme ľudu a demokracie. S ľuďmi a pre ľudí.“

Emil Horváth (72), herec:

Chcem predčasné voľby

Otvoriť galériu Emil Horváth (72). Zdroj: mp

„Nemám iný názor ako väčšina ľudí. Som za predčasné voľby, za skrátené volebné obdobie, ale pýtam sa, koho voliť? Slušné Slovensko to je otázka... A čo sa týka vraždy novinára a jeho snúbenice, tiež nepoviem nič nové. Keď sa vraždí, tak je asi zle. A preto je aj situácia taká, aká je. Slušní ľudia na Slovensku chcú, aby sa to vyšetrilo. A ja si myslím, že tých slušných ľudí je u nás dosť.“



Marián Mitaš (37), herec:



Vláda bude vládnuť novému Slovensku

Otvoriť galériu Marián Mitaš (37). Zdroj: tvma

„Som nahnevaný na to, že museli zomrieť dvaja mladí ľudia, aby sa v štáte niečo pohlo. O korupcii v najvyššej politike sa predsa vie už od kauzy Gorila. To bolo skoro pred šiestimi rokmi! Naozaj to muselo zájsť až tak ďaleko, aby sa Slovensko zobudilo? Dúfam, že teraz to už všetci chápeme a nenecháme si klamať, že sa ozveme, keď nám budú chcieť vziať, čo nám patrí. Snáď to už nikdy nebude život, ani majetok, alebo práva. Máme novú vládu, azda jej už došlo, že bude vládnuť novému Slovensku. A ak nie, ja mám napríklad v diári na každý piatok o sedemnástej napísané: „protest“.“

Námestie je iba začiatok

Milan Lasica (78), herec:



Otvoriť galériu Milan Lasica (78). Zdroj: jac

„Na súčasnej situácii mi prekáža to isté, čo ľuďom na námestí. Samozrejme, viem, že na námestí sa nedá dosiahnuť to, aby tu bola nezávislá justícia a nezávislá polícia, ale nejako začať treba.“

Mesiac, ktorý otriasol štátom

21. február - Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27).

26. február - Verejnosť sa dozvedela o vražde novinára, ktorý pripravoval článok o prepojení talianskej mafie so slovenskými politikmi.

28. február - Marek Maďarič dobrovoľne rezignoval na post ministra kultúry.

2. marec - Spomienkový pochod za zavraždeného novinára. V Bratislave vyšlo do ulíc okolo 25 000 ľudí.

9. marec - Demonštrácia s heslom Za slušné Slovensko, na ktorej iba v Bratislave bolo 60-tisíc ľudí. Protesty boli aj v ďalších mestách.

12. marec - Robert Kaliňák oznámil, že odstupuje z funkcie ministra vnútra.

15. marec - Rezignoval premiér Robert Fico.

16. marec - Protest Za slušné Slovensko. V uliciach Bratislavy demonštrovalo 65 000 ľudí, ďalších vyše 30-tisíc v iných mestách na Slovensku aj v zahraničí.

22. marec - Prezident Andrej Kiska vymenoval nového premiéra Petra Pellegriniho.Mesiac, ktorý otriasol štátom.