Koľko stoja slovenské seriály? Ceny sa môžu vyšplhať až do astronomickej výšky

Za málo peňazí veľa muziky. Inými slovami, ideálne je,keď sú náklady na výrobu seriálov čo najnižšie a diváckyohlas je napriek tomu čo najväčší.

Nie vždy sa to však dá...My vám teraz prinášame prehľad cien, za ktoré Markíza,Jojka či RTVS dokážu natočiť svoje seriálové hity.

Ako sa to počíta?

Asi najdôležitejším faktorom, ktorý má vplyv na cenu seriálu, je počet natáčacích dní potrebných na zvládnutie jedného dielu. Pokiaľ ide o slovenské pomery, pri najlacnejších seriáloch dokážu stlačiť výrobu jedného dielu na jeden deň, naopak, pri tých najdrahších je to až päť či šesť dní. Aktuálne neprekonateľným rekordérom je Inšpektor Max, kde to vychádza na takmer jedenásť dní na jednu časť, no tu už ide skutočne o extrém, ktorý by súkromné televízie neboli ochotné akceptovať. Zároveň platí, že jeden natáčací deň stojí zhruba 10 000 € a od tohto údaja sa dá ďalej odpichnúť.

Honoráre hviezd

Ďalším dôležitým faktorom vplývajúcim na cenu seriálu sú herci a ich honoráre. Kým v nízkonákladových projektoch ako Policajti v akcii či Rodinné prípady hrajú za pár desiatok eur amatéri alebo jemne povedané menej prémioví herci, do kvalitných seriálov sú obsadzované herecké hviezdy, ktorých denný honorár sa blíži tisícke eur, alebo ju dokonca prekračuje. Dajte dokopy päť-šesť zvučných mien a cena za natáčací deň ide prudko nahor.

Štúdiá alebo divočina

Na dĺžku nakrúcania a tak aj na cenu má rozhodujúci vplyv prostredie, v ktorom sa seriál vyrába. Ešte doslova pred pár rokmi sa točilo takmer výlučne v štúdiách, kde neboli žiadne rušivé prvky, výroba bola rýchla a dala sa naplánovať takmer na minútu presne. Diváci však medzičasom začali byť náročnejší, a tak filmári najskôr vyšli do ulíc Bratislavy či do jej bezprostredného okolia a momentálne sa točí už kade-tade po Slovensku, čo je časovo, rozumej finančne, nepomerne náročnejšie. Divákom sa tiež už nestačí pozerať na nekonečné dialógy dvoch-troch postáv v kuchyni či za barovým pultom. Tvorcovia sa preto scény snažia viac zaľudniť a pracovať s komparzom. A to ide do peňazí...

Kvalita techniky

Zásadnou položkou pri vytváraní rozpočtu je aj kvalita použitej techniky, ktorá sa poväčšine na Slovensku prenajíma, lebo jej kúpa by bola neúnosnou záťažou.

Zaujímavé je, že hoci je rozpočet vopred daný, tvorcovia sa doň nie vždy zmestia. Keď zistia, že je zle, musia následne požiadať manažment televízie, pre ktorú seriál vyrábajú, o jeho zvýšenie. A ten im zväčša s väčším či menším šomraním vyhovie, keďže projekt je už rozbehnutý a v opačnom prípade by sa financie doň investované vyhodili von oknom.

A ešte jedna dôležitá poznámka. Kým verejnoprávna televízia musí zo zákona zverejňovať zmluvy a tak aj ceny, za ktoré boli jej programy realizované, súkromní vysielatelia sa náklady na svoje vysielanie snažia utajiť. Takže kým pri seriáli Inšpektor Max uvádzame presnú sumu za diel, pri ostatných projektoch sme sa vďaka viacerým zdrojom zo zákulisia natáčania a vyššie popísaného mechanizmu, snažili čo najviac priblížiť k skutočnosti.

Inšpektor Max

Dlhých šesť rokov trval vývoj a realizácia tohto projektu, ktorý je slovensko-českou koprodukciou. Na jedenásť zhruba hodinových častí bolo potrebných 120 fi lmovacích dní a 147 hercov točilo v približne 200 lokáciách. Celkový rozpočet sa vyšplhal na 4 177 321 eur (RTVS vložila do projektu 27 % a produkčná spoločnosť TRIGON s partnermi 73 %). Hlavnou hviezdou seriálu a spoluautorom námetu je Juraj Kukura. Ten je podľa našich informácií ako herec v slovenských podmienkach len ťažko zaplatiteľný a pokojne si mohol vypýtať aj niekoľkonásobok honoráru tých najväčších hviezd slovenských seriálov. Pod extrémny rozpočet sa však podpísala najmä náročnosť a zdĺhavosť výroby.

Cena za diel: 379 756 €

1890

Dosiaľ najambicióznejší seriálový projekt Jojky sa volá 1890 a na realizáciu trinástich hodinových dielov bolo treba viac ako dva milióny €. Podpísala sa pod to skutočnosť, že išlo o kostýmovo náročnejšiu historickú kriminálku a tiež fakt, že sa od začiatku septembra až do polovice decembra točilo až na Gemeri - v reálnych priestoroch kaštieľa Betliar a v jeho okolí.

Cena za diel: 155 000 €

Prázdniny

K tomu najdrahšiemu, čo momentálne na obrazovkách môžete vidieť, patrí komediálny seriál Prázdniny. Jeden 50-minútový diel sa vyrába až šesť dní, keďže celý vzniká v exteriéroch uprostred myjavských kopaníc a takmer každý obraz je postavený na detskej partii. A natáčať s deťmi je síce zábava, no predsa len to zďaleka nejde tak rýchlo ako s dospelými profesionálmi.

Cena za diel: 70 000 €

Za sklom

Jojka posledné roky stavila najmä na kratšie, no o to kvalitnejšie seriály. Jasnou ukážkou tohto trendu je kriminálka Za sklom, ktorej druhá séria práve čaká na uvedenie. Pod vyššiu cenu sa okrem zdĺhavého nakrúcania (takmer šesť dní na jeden hodinový diel) podpísala aj nutnosť použiť špeciálne efekty či drahšie herecké hviezdy ako Tomáš Maštalír či Jiří Bartoška.

Cena za diel: 65 000 €

Horná Dolná

Klenot Markízy vstúpil do svojho štvrtého vysielacieho roku a pre hercov sa medzičasom dedinka Nová Lehota kúsok od Piešťan stala druhým domovom. Seriál je podobne ako Prázdniny náročný na výrobu najmä pre exteriéry, i keď v tomto prípade trvá natočenie jednej 50-minútovej časti „iba“ necelých päť dní. Na druhej strane rozpočet ide nahor pre doslova rekordné množstvo tých najväčších slovenských komediálnych hviezd.

Cena za diel: 60 000 €

Milenky

Seriál Milenky má ambíciu vyzerať luxusne a aj sa mu to darí. Točený bol kvalitnou technikou, odohráva sa v exkluzívnych priestoroch, špičkové herečky sú štýlovo oblečené. Jeden 50-minútový diel sa podľa našich informácií točil šesť dní, no na druhej strane v záberoch nie je zbytočne veľa postáv.



Cena za diel: 55 000 €

Vlci

60 % exteriéry a 40 % interiéry, taký je pomer v prípade seriálu Vlci odohrávajúcom sa z veľkej časti akoby uprostred divokej slovenskej prírody. Jeden trištvrtehodinový diel sa v tomto prípade podarilo natočiť za solídne tri dni. V 40-dielnom seriáli vystupuje pomerne veľký počet postáv.

Cena za diel: 50 000 €

Kuchyňa

Aj ďalší z komediálnych seriálov stavil na reálne prostredie a väčší počet hercov vrátane prvotriednych hviezd. Ako sa nám podarilo zistiť, jeden polhodinový diel sa vyrábal približne tri a pol dňa, čo je o dosť rýchlejšie ako v prípade Prázdnin či Hornej Dolnej, no zároveň treba brať do úvahy kratšiu minutáž seriálu.

Cena za diel: 35 000 €

Oteckovia

Televízie kedysi nemali v obľube veľké investície do programov vysielaných o osemnástej hodine, no postupne sa aj to zmenilo. Búrlivé víno stálo podľa našich informácií 25 000 € za jednu časť a Oteckovia na tom budú podobne, i keď treba vziať do úvahy infl áciu. Keďže ide o denný seriál z veľkej časti vyrábaný v ateliéroch, jednu 45-minútovú časť stihnú natočiť za dva a štvrť dňa. Na druhej strane, prvotriednych hercov, ktorí si za svoju prácu dajú riadne zaplatiť, je tu viac než dosť.

Cena za diel: 30 000 €

Semafor

Uplynulý týždeň odštartoval na Jojke Semafor, ktorý sa televízii darí točiť vo veľmi slušnom tempe jednej častiza necelé tri dni. I keď pozor, jednotlivé epizódy trvajú len 30 minút! Pod zvýšené náklady sa podpisuje pomerne veľa komparzu a rekvizít, takže seriál pôsobí výpravne. Navyše v takmer každom zábere sú momentálne jeden z našich najdrahších hercov Tomáš Maštalír či hviezda z Česka Stanislav Majer.

Cena za diel: 25 000 €

Susedia

Tento seriál je pre Markízu doslova pokladom. Hrá v ňom málo hercov, celý sa vyrába v ateliéroch a jedna polhodinová časť sa stíha natočiť za jeden deň. Jediné, čo ráznejšie dvíha náklady, sú mastné honoráre pre dvojicu Andy Kraus Peter Marcin.

Cena za diel: 15 000 €

Naši

Toto je ďalší zo seriálov s veľmi priaznivým pomerom cena - výkon. Hit Jojky je postavený na zopár postavách v jednom dome a polhodinová epizóda sa stíha natočiť za deň. Keďže však bolo vyrobených už niekoľko úspešných sérií, tvorcovia si od televízie môžu dovoliť zapýtať viac...

Cena za diel: 15 000 €

Rodinné prípady

Tu sa už dostávame na pôdu naozaj nízkorozpočtových projektov, pri ktorých musia neraz diváci prižmúriť oči nad výkonmi slabších hercov či nehercov. Jednu 50-minútovú epizódu Rodinných prípadov, ktoré sa pravidelne vysielajú od jari 2014, dokáže Markíza natočiť za dva dni.

Cena za diel: 15 000 €

Policajti v akcii

Aktuálne fi nančne najmenej náročným seriálom podľa našich prepočtov sú Policajti v akcii. Jojka točí jednu hodinovú časť denne a opäť sa k slovu dostávajú herci či neherci so symbolickými honorármi a aj celkové náklady sú skresané na minimum.

Cena za diel: 10 000 €