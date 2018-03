Pápež sa na Kvetnú nedeľu prihovoril mladým ľuďom: Nenechajte sa umlčať

Pápež František vyzval v nedeľu mladých ľudí, aby sa nenechali umlčať, aby ich hlasy bolo počuť, keď starší ľudia a vodcovia mlčia, píše agentúra AP.

Pápežovo posolstvo prišlo pri príležitosti slávenia predveľkonočnej Kvetnej nedele a krátko po tom, ako katolícka mládež oznámila Vatikánu, že chce transparentnejšiu a autentickejšiu katolícku cirkev. Zároveň tiež len deň po tom, ako v Spojených štátoch a po celom svete mladí protestovali proti násilu páchanému strelnými zbraňami.

František povedal, že "pokušenie umlčať mladých vždy existovalo" a dodal, že spôsobov, ako udržať mládež v tichosti, zastaviť ich od toho, aby do vecí zasahovali a pošliapať ich sny, je mnoho. Mládeži odkázal: "Máte to v sebe, aby ste kričali", keď "my starší ľudia a vodcovia, často skazení, mlčíme".