Záchranná akcia pri pobreží Južnej Kórey: Trajekt so 192 cestujúcimi narazil do skaly!

Trajekt so 192 ľuďmi na palube narazil v nedeľu do skaly pri juhozápadnom pobreží Južnej Kórey.

Cestujúcich z plavidla zachraňujú pracovníci juhokórejskej pobrežnej stráže, ktorá o incidente informovala.

Predstaviteľ pobrežnej stráže podľa agentúry AP povedal, že vyhliadky na záchranu sú dobré, pretože napriek nárazu sa zatiaľ nezdá, že by do trajektu vnikala voda alebo že by sa plavidlo nakláňalo.

Na záchrannú operáciu vyslali k trajektu štyri lode pobrežnej stráže a smerujú k nemu aj civilné plavidlá z okolia, dodal nemenovaný predstaviteľ.

K nehode došlo v oblasti neďaleko miesta, kde v roku 2014 pri potopení juhokórejského trajektu zahynulo viac než 300 ľudí.