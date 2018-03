Federer prekvapujúco vypadol a prišiel o post svetovej jednotky: Na tróne ho nahradí hráč, ktorý ani nehráva!

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prekvapujúco rozlúčil s turnajom ATP v americkom Miami už v 2. kole dvojhry.

Najvyššie nasadený hráč podľahol Austrálčanovi Thanasimu Kokkinakisovi v troch setoch 6:3, 3:6, 6:7 (4) a príde o post svetovej jednotky. "Zaslúžil som si to po takomto výkone. Bolo to z mojej strany zlé," priznal Federer. "Ak mám byť úprimný, v treťom sete sa to mohlo skončiť akokoľvek. Cítil som, že nie som v pohode, mal som pocit, že mi absolútne nefungujú nohy. Vždy, keď som mal šancu nalomiť súpera, tak sa mi niečo nevydarilo. Robil som nesprávne rozhodnutia, akoby som platil daň za nevyužité príležitosti," citovala ho agentúra DPA.

Tridsaťšesťročný Federer tak neobháji na Floride vlaňajší titul. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión stratil v rebríčku ATP zo svojho náskoku na Rafaela Nadala už minulý týždeň po tom, čo v Indian Wells rovnako nezopakoval zisk trofeje, vo finále ho zastavil Argentínčan Juan Martin del Potro. Aby si ustrážil post lídra renkingu, potreboval Federer v Miami postúpiť do štvrťfinále. Nadal je staronovou jednotkou, hoci pauzuje pre pretrvávajúce problémy s bedrovým svalom.

Dvadsaťjedenročný Kokkinakis sa do hlavnej súťaže v Miami prebojoval z kvalifikácie. V rebríčku ATP figuruje až na 175. mieste. "Je to šialené. Som veľmi šťastný," vyznal sa Kokkinakis. "V druhom sete som sa pozviechal a začal na neho tlačiť. Odvtedy som diktoval tempo hry."