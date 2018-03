Poznáme ďalšieho semifinalistu hokejovej Tipsport ligy: Banská Bystrica vyradila Košice!

Banská Bystrica sa teší z postupu do semifinále playoff Tipsport ligy a pokračuje v ceste obhájiť titul z vlaňajšej sezóny.

V piatom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica zdolal HC Košice 1:0 po predĺžení gólom Asselina v 75. min, sériu ukončil pomerom 4:1 na zápasy a postúpil do semifinále.

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC Košice 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 -1:0)

Gól: 75. Asselin (Faille). Rozhodovali: J. Konc, Stano - Gajan, R. Gavalier, vylúčení 2:4 na 2 min., presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, 2841 divákov /Konečný stav série 4:1, B. Bystrica postúpila do semifinále play off/

Zostavy

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Gélinas, Delisle, Brejčák - Brittain, Hrnka, Bortňák - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Gabor, Češík, Kabáč

HC Košice: Lundström - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Jenčík - Kafka, Klíma, Šoltés - Hričina, Petráš, Koyš

Podľa očakávania sa hral v 5. štvrťfinále síce bojovný, no predovšetkým opatrný hokej. Ani jedna chyba sa neodpúšťala, a tak sa prakticky hralo bez väčších šancí. Asi najväčšiu spálil v 12. min Hrnka, keď úplne sám pred Lundströmom mu puk skĺzol z hokejky, napriek tomu zakončil, no príliš slabo. Hrnka spálil príležitosť aj v 10. min, príliš veľa manévrovacieho priestoru pred bránkou však nemal. Domáci tlačili viac, aj bránku častejšie trafili, či už v úplnom začiatku Brittain, v 5. Faille a v 14. Hrnka. Všetky príležitosti sa dosť podobali, so zakončením v bezprostrednej blízkosti a dosť unáhlene, pretože obrana okamžite zasiahla. Košičania s nožom na krku spočiatku dobre korčuľovali, v brejkoch občas zatlačili, v 2. min sa do streleckého zakončenia dostal Šoltés, to však bolo z ich úspornej tvorivosti v podstate všetko.

V druhej tretine sa pohla aj štatistika vo vylúčeniach, prví hráči si šli sadnúť na trestnú lavicu v 32. min, no na oboch stranách a nikto si výhodu neužil. 'Barani' opäť viac zamestnávali brankára, pri výpočte asi siedmich väčších šancí zaujala hlavne Asselinova v 38. min, ktorú Lundström zneškodnil. Lukáš v domácej bránke prakticky nemal robotu, mal pred sebou nepriepustnú obranu a s náznakmi Nagya v 24. min a Hričinu v 27. si hravo poradil. Domácim chýbali zranení hráči Surový i Lamper, Košičanom zasa Hovorka, no to, že vznikli gólové suchoty, zavinili iné príčiny.

V tretej tretine sa Hohmann natlačil pred bránku a takmer otvoril skóre, blízko ku gólu bol aj Hrnka v 46. min. Tlak domácich narástol, no šancu so zakončením Hričinu si v 48. min vypracovali Košičania. Od 48. min si zahrali domáci presilovku bez vytúženého efektu, v prečíslení neuspeli v 53. min Bubela i Hohmann, na druhej strane svoju dravosť ukázal v prieniku Spilar. Brankári sa zapotili pri častých strelách, Lundström najmä pri pokuse Bartánusa v 56. min a onedlho aj Brittaina, 'rolety' na oboch stranách však zostali zatiahnuté a muselo sa predlžovať. Na zlatý gól sa čakalo do 75. min a postaral sa oň v presilovke Asselin.