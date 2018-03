Nočná jazda kamarátov sa skončila tragédiou: Braňo († 25) a Marek († 31) zomreli po náraze do múru

Obrovské nešťastie! Dvaja Ružomberčania zomreli v noci po prudkom náraze auta do betónového múru v centre Liptovského Mikuláša.

Dopravný policajt Braňo († 25) a podnikateľ Marek († 31) boli podľa slov kamarátov celý piatok na súkromnej akcii, z ktorej sa v sobotu nadránom vybrali povoziť mestom na Marekovom subaru. Auto však vo veľkej rýchlosti vrazilo do betónového múru a vzbĺklo. Mužom aj napriek snahe lekárov i okoloidúcich, žiaľ, už nebolo pomoci.

Otvoriť galériu Miesto havárie: Hasiči uzavreli okolie na hodiny. Zdroj: TV JOJ

Kamaráti Marek († 31) a Branislav († 25) sa v noci z piatka na sobotu vybrali na subaru, ktoré patrilo Marekovi, povoziť nočným Liptovským Mikulášom. Podľa informácií TV JOJ sa vodič auta chcel v plnej rýchlosti vyhnúť ostrovčeku na ceste a tak strhol volant doprava. S autom však narazil do betónového múru a vozidlo následne vzbĺk­lo. „Bolo presne 1.45, keď ma zobudilo gumovanie a silné odpichy na Rachmaninke, a po chvíli náraz. Mal som otvorené okno a bolo to riadne počuť, ale náraz až taký hlučný nebol,“ opísal Maťo, ktorý býva neďaleko miesta havárie. „Videli sme zdemolované subaru, prišla k nám vystrašená dievčina a nabúrané auto vtedy začalo horieť. Chalan z môjho taxíka sa snažil dostať von osobu zakliesnenú v horiacom aute, ale plamene motorovej časti boli už dva metre vysoko a oheň prechádzal k nádrži,“ opísal minúty hrôzy pre My Liptov tamojší taxikár.

Mužom sa podarilo z auta vytiahnuť iba vodiča Braňa. Marek, ktorý bol majiteľom baru v Ružomberku, zostal v horiacom vozidle zakliesnený. „U jedného z mužov lekár konštatoval smrť na mieste, druhého sa záchranári pokúšali ešte oživiť, ale žiaľ, bezúspešne. Lekár musel konštatovať smrť aj v jeho prípade,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Informáciu, že za volantom sedel policajt, potvrdila hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová. „Prípadom sa zaoberá inšpekcia, prebiehajú procesné úkony. Spolujazdec bol mŕtvy na mieste, policajt po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol,“ dodala. Z tragédie je otrasené množstvo mladých ľudí, ktorí oboch poznali. Policajt Braňo bol podľa slov kamaráta Michala čestný človek. „Mal veľké srdce a charakter. Stala sa strašná vec. Pred pár mesiacmi sa rozišiel s priateľkou, ale bol to dobrák,“ plače za kamarátom Michal. Nešťastie sa dotklo aj Mika, ktorý sa s Marekom na jeho novom subaru pred časom tiež povozil. „Ja som hovoril, že to auto je nebezpečné, je veľmi silné... a ty si sa len pousmial a povedal si: - Drž sa, o chvíľku sme v klube...“ napísal odkaz priateľovi.