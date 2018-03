Krutá správa pre slovenský šport: Zrušili disciplínu, ktorá Slovensku na OH získala zlaté medaily!

Tvrdá rana! Po olympijských hrách Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila s okamžitou platnosťou súťaže deblkanoistov aj z programu majstrovstiev sveta, aj zo Svetového pohára.

Pritom „cédvojka“ bola výkladnou skriňou slovenského vodného slalomu, ale aj celého športu. Súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci sú trojnásobní olympijskí víťazi (2000, 2004, 2008) a bronzoví z OH 2012 a bratranci Peter a Ladislav Škantárovci majú zlato z OH 2016! Miesto toho chce ICF podporovať novú disciplínu: C2 mix, teda miešanú cédvojku, ktorá má potenciál na zaradenie do olympijského programu, kde sa presadzujú športy a disciplíny, v ktorých súťažia spoločne muži a ženy.

Z olympijského programu deblkanoistov vyradili vlani, do programu OH 2020 v Tokiu sa dostali kanoistky. Odvtedy táto disciplína začala upadať, klesal počet lodí, dokonca je už dnes isté, že na tohtoročných MS v Riu de Janeiro sa nezíde potrebný počet šiestich krajín, ktoré vyšlú svoje deblovky. „Nie sme schopní sa priblížiť minimálnemu počtu federácií potrebnému k tomu, aby sme mali oficiálnu kategóriu C2 mužov,“ uviedol na webe federácie prezident výboru pre vodný slalom Jean-Michel Prono. Podľa neho mali v prieskume, ktorý si ICF dala urobiť, národné federácie o niečo vyšší záujem o kategóriu C2 mix. „To je začiatok procesu. Našou úlohou je, aby sme urobili jasno. Nemáme radosť, že musíme vyradiť kategóriu, je to pre nás smutné. Ale musíme urobiť jasno smerom k federáciám a športovcom,“ pokračoval Prono.

Svetová federácia stavila na mix deblkanoe, ktoré by vzhľadom k dôrazu Medzinárodného olympijského výboru na genderovú vyrovnanosť zapadali do olympijského programu. „C2 mix má potenciál dostať sa na olympiádu. Kľúčové je, že by sme nepotrebovali zvýšiť počet našich športovcov, a že by sme potrebovali len jednu sadu medailí,“ doplnil prezident ICF José Perurena.

Slovenské medaily z C2

Hochšíci Otvoriť galériu 27: Toľko medailí získali pre Slovensko bratia Hochschornerovci z OH, MS a ME v zrušenej kategórii vodného slalomu Zdroj: tasr

OH 3 0 1

MS 7 3 3

ME 8 4 2

Škantíci Otvoriť galériu SMUTNÍ: Škantárovci si v tomto momente nemysleli, že vojdú do histórie ako poslední olympijskí víťazi v cédvojke Zdroj: tasr

OH 1 0 0

MS 2 4 3

ME 7 1 5

 Za podujatím sú počty zlatých, strieborných a bronzových medailí.