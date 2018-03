Najhorší možný scenár je na svete: Z vodného slalomu vyradili kategóriu, v ktorej sme dosiahli veľké úspechy!

Vodnoslalomárska kategória C2 bude okrem OH 2020 v Tokiu chýbať aj v seriáli Svetového pohára a na majstrovstvách sveta. Rozhodla o tom s okamžitou platnosťou Rada Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) na svojom zasadnutí v Tokiu.

ICF by do programu OH v Tokiu chcela zaradiť disciplínu C2 mix - zmiešané deblkanoe. "C2 mix má šancu dostať sa na olympiádu," uviedol prezident ICF José Perurena.

C2 bola z pohľadu slovenského športu mimoriadne úspešná disciplína. Pavol a Peter Hochschornerovci získali tri zlaté medaily na OH 2000, 2004, 2008, ku ktorým pridali bronz z OH 2012. Peter a Ladislav Škantárovci vybojovali zlato v C2 na OH 2016 v Riu de Janeiro.