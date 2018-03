Hapal na Slovákov nezanevrel: Slová, ktoré hovoria za všetko!

Už bez Pavla Hapala sa slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov pripravovali na marcové pokračovanie kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 tejto vekovej kategórie.

Český tréner je na začiatku svojho pôsobenia v Sparte Praha, zatiaľ čo jeho bývalí zverenci sa prehupli do druhej polovice bojov o záverečný turnaj. V piatok sa na pôde albánskych rovesníkov predstavili pod taktovkou hlavného trénera Ota Brunegrafa, ktorého spolupráca s Hapalom sa minimálne dočasne prerušila po jedenástich rokoch. "Spomienky sú krásne, samozrejme, teraz som tréner Sparty, ale chalanov budem sledovať a držať im palce aj naďalej. Verím, že to dotiahnu aspoň do baráže," povedal Hapal pre TASR. O prípadnom príchode Brunegrafa na asistentský post do Sparty nechcel v súčasnej situácii špekulovať: "Momentálne by som sa o tom ani nerozprával, pretože Oto je hlavný tréner 'dvadsaťjednotky'. Necháme ho v pokoji odkoučovať tieto dva zápasy a potom uvidíme, čo sa bude diať."

Mladí Slováci si svoje vyhliadky na barážovú účasť posilnili víťazstvom 3:2 a v utorok 27. marca nastúpia v Žiline proti rovnakému súperovi. Hoci Hapal prijal ponuku Sparty tesne pred asociačným termínom, konečné slovo pri tvorbe nominácie mal výlučne Brunegraf: "Podieľal som sa len tým, že skôr sme mali s Otom vybratých niektorých hráčov. Vedeli sme, ako to asi vyskladáme, ale mojím odchodom som všetko nechal na ňom. Rozhodoval sa podľa seba, no myslím si, že prihliadal aj na naše debaty."

Štyridsaťosemročný Hapal sa do klubovej sféry vrátil po trojročnom angažmáne na lavičke slovenskej "dvadsaťjednotky". Bola to jeho prvá trénerská skúsenosť s národnými tímami, na klubovej úrovni viedol v minulosti Opavu, Zlín, Ostravu, Nitru, Mladú Boleslav, Žilinu, Lubin či Senicu. "Je to úplne niečo iné ako pri národnom mužstve, ale na druhej strane, trénerovi určite chýba každodenný kontakt s hráčmi," pokračoval český kouč, ktorý sa musí v úvode pražskej anabázy zaoberať predovšetkým druhými dejstvami v podaní jeho nových zverencov. Sparta v nich stratila vedenie v troch z predchádzajúcich štyroch ligových stretnutí.

Slovácko i Karviná proti nej vyrovnali na 1:1, v uplynulom mestskom derby so Slaviou (3:3) premrhala dokonca trojgólový náskok: "Nemyslím si, že mužstvo je kondične zle pripravené. Rozhodli situácie, ktoré sme vyriešili nesprávne. Prvý polčas so Slaviou bol jeden z najlepších, čo som videl Spartu hrať. Budeme hľadať problém a dúfam, že sa to nebude opakovať v ďalších zápasoch. Keby som vedel, v čom to tkvie, tak to zmením. Opakuje sa to dookola, hráči si to vypili do dna. Musíme niečo zmeniť a pracovať oveľa tvrdšie, veríme, že to zlomíme. Najmä prvý polčas bol dobrý prísľub do budúcna."

Sparta figuruje počas reprezentačnej prestávky na šiestej priečke najvyššej českej súťaže. Za Slaviou na druhom mieste zaostáva o sedem bodov. "Futbal sa tým nekončí, máme reprezentačnú pauzu a urobíme všetko, aby sme sa zlepšovali a začali víťaziť. Pokiaľ budú hráči pokračovať vo výkonoch aj v druhých polčasoch, nevidím problém. Nehľadal by som za tým kondíciu, ale individuálne chyby," dodal Hapal.