Prestížny denník The New York Times o dianí v našej krajine: Slová chvály na adresu mladých!

Berúc do úvahy smutný odklon od demokracie v mnohých krajinách strednej Európy je povzbudivé vidieť odhodlanie tisícov Slovákov, ktorí pochodujú po celej krajine za slušné Slovensko.

Takto zhodnotili dianie na Slovensku editori amerického denníka The New York Times. V editoriáli zverejnenom v piatok večer napísali, že, ktorú mnohí mladí Slováci vidia ako zrádzajúcu zápas, ktorý ich rodičia viedli proti komunistickej vláde uvalenej na krajinu Sovietskym zväzom.The New York Times sa situáciou na Slovensku zaoberá veľmi intenzívne už od 26. februára, teraz po prvý raz zverejnil aj editoriál, čo je v Spojených štátoch snáď najrenomovanejší novinársky žáner. Píše ho rada editorov daného média a vyjadruje v ňom nielen svoj názor, ale aj postoj média., ktorý o dianí v SR informuje takmer každý deň. Počet článkov oboch denníkov o Slovensku za minulý rok by sa pri tom dal spočítať na prstoch jednej ruky, ak nepočítame šport.

Editori The New York Times ďalej vo svojom príspevku napísali, že premiér Robert Fico sa najprv snažil odraziť protesty "prepustením" niekoľkých ministrov a útočením na liberálneho prezidenta Andreja Kisku. "Taktizovanie pána Fica však nikam neviedlo a bol prinútený odstúpiť. Nevyvinul však žiadne úsilie na zakrytie toho, že jeho úmyslom je zostať aj v pozadí novej vlády pri moci, a demonštrácie pokračovali," napísali novinári.

Organizátori pochodov požadujú, a nie "populistické táranie" poľského Jaroslawa Kaczynského a maďarského Viktora Orbána. Editori The New York Times pripomenuli, že masové pochody za obnovenie demokracie nie vždy priniesli ovocie, ako napríklad na Ukrajine, ktorá "vymenila jeden skorumpovaný režim za druhý".

"Moc a drancovanie sú v mladých demokraciách so slabými inštitúciami a neúplnou znalosťou demokracie silným pokušením. Ale je dobré, aby Ficovia, Kaczyskí a Orbánovia vedeli, že na vzostupe je generácia, ktorá odmieta mlčať, keď je zavraždený investigatívny novinár alebo keď politici bez škrupúľ narušia ich ťažko vybojované slobody," dodali editori.