Žene sa narodili výnimočné dvojčatá: Pre svoj výzor sa stali terčom krutých narážok!

Kvôli náhode, ktorá je skôr milou raritou ako niečím odsúdeniahodným, čelí trojnásobná matka krutým narážkam.

Amy Keller (36) z Texasu sa totiž narodili výnimočné dvojčatá. Kým synček Holden zdedil jej svetlú pleť a blond vlasy, jeho dvojča Hayden má črty ich spoločného otca, ktorým je Afroameričan s tmavou pokožkou a vlasmi. Keďže sa na výchove 15-mesačných chlapov nepodieľa otec, ale iba ich matka, často čelí nepríjemným narážkam cudzích ľudí, píše Daily Mail. Ľudia sa neustále pýtajú, či sú chlapci bratmi. To je však ešte to najmiernejšie...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Niekedy nás ľudia zastavujú a nevnímajú, že sú odlišní. Iní sú ohromení. Niektorí mi kladú veľmi urážlivé otázky ako napríklad - či som si istá, že majú rovnakého otca. Ako môžem povedať, že sú identickí? Sú vážne dvojčatá? Ubližuje mi to. Teraz to nie je taký problém, pretože sú malí, no bojím sa toho, keď vyrastú a začnú si všímať svoje rozdiely,“ hovorí ustarostená mama. Amy, ktorá má aj 15-ročnú dcérku Laylu, dodáva, že jej dvojčatá nemajú len odlišnú farbu pokožky, ale aj osobnosti.

„Hayden je nebojácny. Porozpráva sa s každým, kto ho bude počúvať. Holden je mamin miláčik, je trochu plachý a opatrný. Nevedia o tom, že sa jeden od druhého líšia. Viem, že príde čas, keď si budem musieť s Haydenom pohovoriť. Jednoducho mu vysvetlím, že sú s Holdenom bratia a nič ten fakt nikdy nezmení,“ dodáva Amy.