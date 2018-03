Žena masturbovala vo vlaku a potom uspokojila spolucestujúceho: Šokujúci motív jej činu!

Shane Brennan (38) z Austrálie cestoval v decembri minulého roka vlakom, keď sa mu stala veľmi zaujímavá príhoda.

Oslovila ho žena so "šialene" dobrým telom, ale to, čo od neho chcela, určite nečakal! "Som nadržaná. Po***eš ma?" opýtala sa ho. Shane je otec troch detí a zo začiatku sa odmietal zapliesť so ženou, ale všetko sa zmenilo, keď pred ním začala masturbovať. "Bola celkom nadržaná a pripravená ísť na to. Až nedočkavá," povedal na súde muž, ktorý nakoniec súhlasil s orálnym sexom. Súdne spisy odhalili motív jej činu. Chantelle Gordon (34) tvrdila, že mala v ten deň narodeniny a toto bolo niečo, čo už dlho chcela urobiť.

Avšak podľa predložených dokladov má narodeniny 5. januára a nie 14. decembra, kedy sa celá udalosť stala, píše Lad Bible. Chantelle sa na súde neukázala a na incident si nespomína. Odsúdili ju za urážlivé správanie sa na verejnosti a zámerné obnažovanie sa. Keď sa o tom Chantelle dozvedela, bola úplne šokovaná. "Niekto mi to včera povedal a nemohla som tomu uveriť, pretože ja som nemala žiadne problémy," hovorí žena.

Strata pamäte jej však nepomohla, pretože pár bol zachytený na videozázname a na stanici ich už čakala polícia. Shane po sebe nechal veľkú a nechutnú kaluž, o ktorej si polícia myslela, že je moč. Muž však rýchlo vytiahol fľašku Coca-Coly. "Nevyklopil som to tu. Umýval som sa," povedal muž polícii. Dostal pokutu 700 austrálskych dolárov (cca 438 eur) a podmienku 12 mesiacov.