Na Kuciaka († 27) spomínali tisíce ľudí po celom Slovensku: Veľká kritika Pellegriniho v jeho rodisku!

Tisíce ľudí opäť prišli v piatok do centra Košíc vyjadriť svoju nespokojnosť s pomermi v štáte. Pochod a zhromaždenie na Hlavnej ulici pod názvom Košice za slušné Slovensko prebehlo pokojne a bez incidentov.

Účastníkov bolo menej ako uplynulé dva piatkové zhromaždenia, na pochod a zhromaždenie prišlo zhruba 5 000 ľudí. Na pódiu vystúpili riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla, komik a scenárista Ján Gordulič, spoluzakladateľ košického Občianskeho fóra počas Nežnej revolúcie Štefan Lazorišák, zástupcovia učiteľov, študentov či hercov. V prejavoch zaznela nedôvera voči zostave novej slovenskej vlády, výzvy na občiansku a politickú angažovanosť a zapájanie sa do verejného života.

"Považujeme toto zhromaždenie za veľmi dôležité, aby sme pripomenuli ľudom, že tým, že sme vyšli na námestia a do ulíc, podarila sa veľká zmena, aká sa pred mesiacom nikomu ani nesnívala – odstúpili premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák," uviedol pre TASR jeden z organizátorov Ján Gálik. Napriek tomu označil zmeny na postoch v novej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) len za kozmetické zmeny, ktoré nestačia. Požiadavky tak podľa neho ostávajú nezmenené – dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a nová dôveryhodná vláda. "Do budúcna odkazujeme politikom, že ich budeme ďalej sledovať a pri akomkoľvek zaváhaní budú opäť námestia plné," dodal.

Banská Bystrica: Domáci kritizovali Pellegriniho i Laššákovú

Už štvrtý piatok po sebe sa v Banskej Bystrici uskutočnilo zhromaždenie Za slušné Slovensko, aby okolo 1 500 ľudí vyjadrilo nesúhlas s udalosťami minulých dní a aktuálne aj so zložením novej vlády, ktorá sa v parlamente uchádza o dôveru. Teraz sa pre veľkonočné trhy na Námestí SNP obyvatelia sústredili na Námestí slobody. Kritika na poldruhahodinovom zhromaždení padala na hlavy aj nového premiéra Petra Pellegriniho a ministerky kultúry Ľubice Laššákovej. Obaja sú z Banskej Bystrice.

"Verejnosť žiada výraznú zmenu, ale k reflexii ani výraznej zmene nedošlo. Pán Pellegrini predložil veľmi problematické nominácie, ktorým verejnosť po udalostiach a zisteniach zavraždeného Jána Kuciaka nedôveruje. Sme presvedčení, že vražda Jána a jeho partnerky Martiny Kušnírovej a podozrenia, o ktorých Ján písal, môžu byť vyšetrené, len keď ministerstvo vnútra bude riadiť človek, ktorý je morálne bezúhonný a odborne, kariérne skúsený, vyvoláva bezpodmienečnú dôveru verejnosti a je hneď pripravený realizovať systémové zmeny," zdôvodnili konanie protestu organizátori z platformy Nie v našom meste.

Stále trvajú na dvoch základných požiadavkách, a to dôkladnom a nezávislom vyšetrení vraždy novinára a jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrení všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal, ako aj na novej dôveryhodnej vláde. Na tribúnu postavili štyri stoličky, ktoré "čakajú na čestných poslancov NR SR z vládnej koalície, v ktorých sa ozve svedomie a povedia, že vypočujú hlas ulice a túto vládu nepodporia".

Novinárka Ľuba Lesná zdôraznila: "My predsa nechceme ani koaličných, ale ani opozičných politikov, ktorí majú kontakty s mafiou. My chceme spravodlivé slušné Slovensko, kde sa rešpektuje zákon a kde sa zločiny budú odhaľovať a trestať, aj keby sa ich dopustili tí najvyšší politickí predstavitelia. To si napokon želali aj zavraždení Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová."