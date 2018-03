Pamiatku Jána Kuciaka († 27) si uctili aj vo Zvolene a Prešove: Jeho kolegovia prezradili, aký bol naozaj

Asi 300 ľudí sa v piatok podvečer zišlo v Parku Ľ. Štúra vo Zvolene na zhromaždení s názvom Zvolen za lepšie Slovensko. Organizátori na začiatku zdôraznili, že nejde o politický míting, rečníci požadovali najmä skoré vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Okrem iných vystúpila na pódiu aj miestna občianska aktivistka Sanja Nikolov, ktorá priblížila cesta odporu obyvateľov Srbska v druhej polovici 90. rokov minulého storočia proti nacionalistickému režimu Slobodana Miloševiča, aj jej púť na Slovensko, ako do krajiny, ktorá vyznáva princípy demokracie. Ako však uviedla, udalosti posledného obdobia jej vieru v lepší život v krajine značne naštrbili.

Otvoriť galériu Pamiatku Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice si uctili aj vo Zvolene. Zdroj: TASR Hovoril tiež bývalý policajt Jozef Lutter, ktorý pred dvoma rokmi odišiel na vlastnú žiadosť z Policajného zboru po tom, ako sa podľa svojich slov už nemohol dívať na nemožnosť vyšetrovať niektoré kauzy nezávisle, bez politického nátlaku. Žiadal, aby sa polícia mohla úplne odpolitizovať a aby mohla riešiť nezávisle všetky kauzy.

Okolo 3 000 ľudí prišlo aj tento piatok do centra Prešova pred konkatedrálu sv. Mikuláša, aby sa postavili Za slušné Slovensko a prejavili svoju nevôľu s vytvorením vlády, ktorá je podľa rečníkov iba bábkou, ktorú poťahuje za nitky expremiér Robert Fico (Smer-SD). Z davu sa najsilnejšie ozýval pokrik „Chceme nové voľby“.

Za organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý uviedol, že mladí sú rozutekaní za prácou v cudzine a starí zbedačení. Nie je tu ľahký život. „Ale sme tu a za posledný mesiac každý jeden z vás ukázal, že sme hodní demokracie a slobodnej spoločnosti. My všetci sme Slovensko, my všetci musíme byť slušní k sebe, k iným, ku svojej krajine,“ povedal a poďakoval sa všetkým prítomným, že sa nedali odradiť a znovu zaplnili námestie.

Prešovčanom sa prihovorila aj dvojica investigatívnych novinárov Zuzana Petková a Arpád Soltész. „Ján Kuciak bol môj kolega a dobrý kamarát. Naposledy sme boli na východe spoločne, keď sme išli po stope DPH-čkárskej mafie v Košiciach, do ktorej boli zapletené politické špičky. Hoci bol o generáciu mladší, vždy so všetkým mi pomáhal. Nechcel za to nič. Mal takú repliku – Neďakuj, pamätaj. My na neho nikdy nezabudneme. Aj preto sme vytvorili medzinárodný novinársky tím, ktorý ďalej pokračuje v jeho témach o kauzách. Budeme robiť všetko pre to, aby Slovensko bolo takou krajinou, akú by si ju želal Ján Kuciak, bez oligarchov a korupcie,“ uviedla prešovská rodáčka Petková. Soltész prehlásil, že dokončia Jánovu prácu, nezastavia sa a pôjdu ďalej.

Z pódia zazneli opätovné výzvy za nezávislé a spravodlivé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Organizátori prečítali list emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý pre chorobu jeho matky nemohol byť na prešovskom námestí. Za umeleckú obec vystúpil Slavo Gibarti z kapely Hrdza a z prešovského Pink Floyd Revival Miroslav Merčiak. Zaspievala aj pesničkárka Viki Olejárová, ktorá si opätovne vybrala skladby od Karla Kryla. Na záver pokojného zhromaždenia zúčastnení zaspievali slovenskú hymnu.