Daniel napísal dievčaťu romantický list netušiac, že má priateľa: Takú reakciu absolútne nečakal!

Za posledné mesiace boli médiá preplnené príbehmi o sexuálnom obťažovaní, nátlaku, brutalite a ďalšom strašnom správaní zo strany mužov.

Príbeh, ktorý sa nedávno stal virálnym, však ukázal, že gentlemani ešte nevymreli. Daniel Au študuje na Kalifornskej štátnej univerzite a to, čo spravil v triede, kde bolo 200 študentov, vám vyrazí dych!

Daniel vošiel do triedy, aby doručil dievčaťu, ktoré sa mu páči, nápoj zo Starbucksu. Táto malá pozornosť však nebolo to jediné, čo jej doniesol. Spolu s plastovým pohárom jej podal aj ručne napísaný odkaz. "Si to najkrajšie dievča, aké som kedy videl. Napíš mi. (Ak nemáš priateľa). Dúfam, že máš dobrý deň. Daniel. P.S.: Ani neviem, či máš rada tento nápoj, ale nemohol som len tak vojsť do tvojej triedy, aby som ti podal odkaz," písalo sa na papierovom útržku.

V dnešnej dobe textových správ je ručne napísaný odkaz od neznámeho chlapca niečo extrémne vzácne. Danielov odkaz predstavuje veľmi zdvorilý spôsob, ako prejaviť záujem o ženu. Odpoveď, ktorú dostal, bola však iná, akú očakával.a bol taký zdvorilý tým, že si dodal, aby ti nepísala, ak má priateľa. V každom prípade sme si mysleli, že by som ti mal aspoň napísať, aby si vedel," prečítal si v správe.