Do ulíc opäť vyšli tisíce ľudí, ktorým to nie je jedno: Silný prejav žiaka zavraždeného Jána Kuciaka († 27)

Iniciatívu Za slušné Slovensko, ktorá reaguje na situáciu na Slovensku po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, prišlo v piatok popoludní podporiť na Námestie Andreja Hlinku v Žiline niekoľko tisíc ľudí.

Podľa jedného z organizátorov žilinského zhromaždenia Mareka Richtera dôvody stretnutí pretrvávajú a ľudia si zaslúžia, aby mohli verejne ukázať svoj názor. "Je dôležité povedať, že vzniklo veľa rôznych snáh potopiť túto iniciatívu. A ukázať, že nie sme slušní, že nám nezáleží na dobrej krajine, v ktorej chceme všetci žiť. To je niečo, od čoho sa chceme dištancovať. Naozaj nikomu neplatíme za účasť. Nikoho nenabádame k tomu, aby bol neslušný, aby bol arogantný. Práve naopak. Veríme tomu, že za slušnú krajinu sa môžeme postaviť iba slušne," zdôraznil Richter.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Na pódiu sa ľuďom prihovorili napríklad Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play, kazateľ Daniel Pastirčák, herci Mestského divadla Žilina Ján Dobrík a Ivana Kubáčková či organizátorka bratislavských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko Karolína Farská. "Je pre mňa dôležité vyjadriť ľuďom moju vďaku aj obdiv, že niekoľko týždňov po sebe ukázali na námestiach nielen v Žiline, ale po celom Slovensku, že Slovensko je naozaj dospelou demokratickou krajinou. Že je naozaj ochotné a schopné postaviť sa za základné piliere demokracie, ktoré boli ohrozené. To je pre mňa hlavný odkaz," povedala Farská.

"Spolu s tým, akú zmenu Slovensko zažilo. Zavraždili novinára kvôli jeho práci, čo sa nikdy predtým nestalo. To obrovsky zatriaslo celým Slovenskom. Ale zároveň vznikol obrovský tlak občanov, všetci sa spojili, spolupracovali, a to je naozaj úžasné. Som veľmi vďačná, že sa to tak stalo. Do budúcna musíme vytrvať. Ako občania máme silu nielen počas volieb, ale kedykoľvek, keď sa niečo takéto deje," dodala Farská.

Nitra: K davu prehovoril žiak Jána Kuciaka († 27)

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa v piatok zišlo približne 2 000 ľudí, aby už tretíkrát podporili iniciatívu Za slušné Slovensko. K účastníkom zhromaždenia sa prihovorili herci nitrianskych divadiel, občianski aktivisti i zástupcovia vedcov. Rečníci opätovne požadovali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Zhodli sa tiež na tom, že súčasné zmeny v slovenskej vláde sú iba kozmetické a k upokojeniu politickej situácie nestačia. Mnohí z nich pokladajú za jediné riešenie predčasné voľby.

Otvoriť galériu Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko v Nitre. Zdroj: TASR

K účastníkom zhromaždenia sa prihovoril aj Jakub Prok, ktorý bol žiakom Jána Kuciaka na katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. „Po jeho smrti sme uvideli iný svet, svet v ktorom chápadlá mafie ohrozujú životy ľudí, svet, kde polícia a prokuratúra nechráni slušných občanov, ale mafiánske kreatúry. Ak z toho obviňujeme iba politikov, trpíme strašným sebaklamom. Štátna moc patrí občanom a my sme zodpovední za to, kto vládne. Máme tendenciu čakať na mesiáša a zabúdame, že politici sú odrazom nás všetkých. Jánovo posolstvo znie - začnime od seba! Slovensko potrebuje viac Jánov Kuciakov, snažme sa nimi stať,“ povedal Prok.

Na zhromaždení zazneli aj básne, čítal sa úryvok z knihy Júliusa Satinského a s krátkym hudobným vystúpením sa pridala aj skupina Jamestown. Medzi rečníkmi bol aj šéf Nových odborov v automobilke Jaguar Land Rover Peter Mrázik. „Nech zabudnú na to, že sú naši páni, oni sú naši zamestnanci platení z našich daní. Po tom nekonečnom rade nevyšetrených káuz, v ktorých sa neustále opakujú tie isté mená, stratili legitimitu viesť tento štát,“ odkázal politikom.

Zástupca vedeckej a akademickej obce Peter Mederly vo svojom vystúpení prirovnal Slovensko k potápajúcej sa lodi, ktorá je zvnútra celkom hrdzavá. „A zdroje určené všetkým, rozdáva lodivod iba svojim vyvoleným. Oni stále nepochopili, že nie sú vyvolení, a preto je rad na nás. Možno nastal čas na referendum o predčasných voľbách,“ skonštatoval Mederly za potlesku a súhlasného kriku zúčastnených ľudí.