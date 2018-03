Teroristický útok vo Francúzsku: Prehovoril muž, ktorý sa vrahovi pozeral priamo do očí!

Zákazník v supermarkete v meste Trebes na juhu Francúzska, kam v piatok vtrhol ozbrojený útočník, ho opísal ako "veľmi rozrušeného, vynervovaného muža, ktorý niekoľkokrát zakričal 'Alláhu akbar!' (Boh je najväčší)".

Christian Guibbert novinárom povedal: "Počuli sme výbuch, vlastne niekoľko výbuchov. Tak som sa išiel pozrieť, čo sa stalo, a videl som muža ležiaceho na dlážke a ďalšieho človeka, veľmi rozrušeného, ktorý držal v jednej ruke strelnú zbraň a v druhej nôž."

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Guibbert uviedol, že sa šli s manželkou, švagrinou a ďalšími zákazníkmi skryť do chladničky v mäsiarstve. Potom sa Guibbert vrátil do hlavnej miestnosti supermarketu a kráčal smerom k útočníkovi, pričom telefonoval polícii a opisoval jej situáciu. Zákazník dodal, že útočníkovi, ktorý sa k nemu "hnal", ušiel núdzovým východom supermarketu, keď práve dorazili elitné policajné zložky a mali vtrhnúť do budovy.

Ozbrojený muž zabil troch ľudí na troch rôznych miestach a zranil aj niekoľko ďalších osôb. Potom ho zastrelila polícia, keď vtrhla do supermarketu, kde sa ukrýval, napísala tlačová agentúra AP. Medzi vážne zranenými je aj francúzsky policajt, ktorý sa dobrovoľne ponúkol ako výmena za jednu rukojemníčku zadržiavanú v supermarkete a poskytoval polícii dôležité podrobnosti o situácii v obchode.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte skôr na summite EÚ v Bruseli vyhlásil, že prípad je teroristickým útokom - prvým, ktorý zasiahol Francúzsko od jeho nástupu do úradu vlani v máji. Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) oznámila, že útočník - 26-ročný Redouane Lakdim- bol jedným z jej "vojakov". Úrady pokladali mladíka za zradikalizovaného a polícia ho sledovala.

Ozbrojený muž najprv uniesol vozidlo, potom strieľal na policajtov a nakoniec niekoľko hodín zadržiaval rukojemníkov v supermarkete. Niekoľkohodinová dráma sa začala, keď útočník v piatok dopoludnia uniesol auto neďaleko stredovekého mesta Carcassonne a zabil jednu osobu v aute a ďalšiu zranil, ako uviedol francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.

Útočník, identifikovaný ako Redouane Lakdim, potom vypálil šesť nábojov na policajtov, ktorí sa vracali z rekreačného behu pri Carcassonne. Policajti mali na sebe športové oblečenie s policajnými znakmi. Jedného policajta strela zasiahla do ramena, ale zranenie nie je vážne. Lakdim potom išiel do supermarketu Super U v blízkom mestečku Trebes, približne 100 kilometrov od Toulouse, a spustil tam streľbu, pričom zabil dvoch ľudí. Zároveň zajal neznámy počet ľudí ako rukojemníkov.

Špeciálne policajné jednotky prišli na miesto udalosti a úrady medzitým uzatvorili cesty. Vyzvali aj obyvateľov, aby sa zdržiavali mimo tejto oblasti. Polícia ešte dokázala evakuovať niektorých nakupujúcich zo supermarketu. Jeden z policajtov sa ponúkol ako náhrada za rukojemníčku a utrpel vážne zranenia, povedal minister Collomb.

Cez mobil policajti počuli výstrely v budove a rozhodli sa, že elitné sily vtrhnú do supermarketu. Lakdima zastrelili, opísal situáciu Collomb. Dodal, že počas tohto zásahu utrpeli zranenia dvaja elitní policajti. "Konal sám, nikto iný okrem neho tam nebol," uviedol o útočníkovi v Trebes minister.

Počas rukojemníckej drámy žiadal Lakdim prepustenie Salaha Abdeslama, jediného útočníka, ktorý prežil teroristické útoky v Paríži z 13. novembra 2015, keď zahynulo 130 ľudí, potvrdil Collomb medializované informácie.