Horúca fotka Victorie Beckham v bazéne: Záber na jej nohy spustil medzi fanúšikmi ošiaľ!

Brooklyn Beckham (19) sa chcel na sociálnej sieti pochváliť fotkou svojej mamy Victorie Beckham (42), ale to ešte nevedel, čo tým spôsobí u fanúšikov.

Victoria popíja nápoj v bazéne, usmieva sa a otáča smerom do objektívu, ale fanúšikom nemohol uniknúť jeden malý detail. Všetci sa sústredili na jej chodidlá, ktoré sú v naozaj čudesnej polohe. "Som jediný, ktorý je zmätený, pretože jej chodidlá vyzerajú čudne?" opýtal sa jeden z fanúšikov. "Sú to nohy? Nemôžem to rozlúsknuť. To nemôžu byť nohy tvojej mamy v takom čudnom uhle," ozval sa ďalší. "Som úplne zmätený z nôh tejto krásky," píše fanúšik.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Fotka bola zrejme urobená pred tým, ako sa Victoria zranila pri lyžovačke na rodinnej dovolenke, píše news.com.au. Victoria si nerada dáva dole svoje topánky na opätkoch, ale teraz bola donútená nosiť ochrannú obuv po tom, čo si zlomila chodidlo na svahu. Srandovala, že objavila zaujímavú sivú obuv, pretože čierna sa jej už zunovala.