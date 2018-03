Obrovský trapas Pellegriniho tesne po zvolení: Pán premiér, toto by ste mali dávno vedieť!

Na piatkovej schôdzi Národnej rady to poriadne vrelo. Parlament zasadal v novom zložení, do poslaneckých lavíc sa totiž po 6 rokoch vrátil expremiér Robert Fico (53) a spolu s ním aj exministri Robert Kaliňák (46), Marek Maďarič (52) a Lucia Žitňanská (53).

Hlavným bodom bolo rokovanie o programovom vyhlásení vlády nového premiéra Petra Pellegriniho (42) a s tým spojená žiadosť jeho kabinetu o dôveru poslancov. Rokovanie však nešlo hladko. Igora Matoviča zo siene vykázali po tom, čo použil zakázanú vizuálnu pomôcku, Pellegrinimu ju však počas prejavu odpustili. To však nie je všetko, do parlamentu museli nabehnúť aj špecialisti v skafandroch, pred vchod do budovy totiž ktosi rozsypal biely prášok.

Piatkové zasadnutie Národnej rady sprevádzalo hneď niekoľko okamihov drásajúcich nervy. Všetky oči boli upriamené na expremiéra Roberta Fica, ktorý sa z pohodlného kresla na Úrade vlády presunul do poslaneckej lavice. Fico bol za poslanca Národnej rady zvolený prvýkrát ešte v roku 1992 a v parlamente pôsobil s prestávkou vo funkcii premiéra dlhých 16 rokov. Potom sa stal premiérom opäť a jeho pozícia sa zdala nesmrteľná. Až po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) sa Fico pod tlakom verejnej mienky rozhodol podať demisiu a včera už ako poslanec Národnej rady zložil opäť svoj poslanecký sľub. Rovnako tak urobil aj exminister vnútra Robert Kaliňák, bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a exminister kultúry Marek Maďarič.

Fico bude hospodáriť

Na schôdzi Národnej rady sa zároveň hlasovalo aj o členstve nových poslancov v jednotlivých parlamentných výboroch. Robert Fico sa stal členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Robert Kaliňák bude pracovať ako člen Ústavnoprávneho výboru. Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská si vybrala ľudskoprávny výbor, hoci v minulosti pôsobila v ústavnoprávnom. Mandátovému a imunitnému výboru bude šéfovať Juraj Blanár a na čelo zahraničného výboru bola 115 hlasmi zvolená Katarína Cséfalvayová.

Hoci vládny program nová vláda prebrala od tej starej, hlasovať o programovom vyhlásení v piatok poslanci nestihli. Plénum totiž. A keďže sa do rozpravy prihlásilo až 39 opozičných poslancov, o programe Pellegriniho vlády a dôvere poslancov budú hlasovať až v stredu.

Matoviča vykázali von

Igor Matovič pri svojom prejave napriek upozorneniu vytiahol fotografiu zavraždenej dvojice Jána († 27) a Martiny († 27). To sa ale považuje za zakázanú vizuálnu pomôcku, a tak ho dal šéf parlamentu Andrej Danko z rokovacej sály vykázať. Krátko predtým však rečnil premiér Pellegrini, ktorý počas prejavu vytiahol špáradlo, aby novinárov presvedčil, že to bola tá záhadná vecička, ktorá mu vypadla na tlačovke zo saka.

Nový Čas sa pýtal Danka, či je zakázané aj špáradlo.vyhlásil razantne Danko s tým, že v tu platí „padni komu padni“ a rozdiel medzi konaním Matoviča a Pellegriniho tkvie v úmysle. „Keď je to výsmešné konanie, aké urobil pán Matovič, je to rozdiel, ako keď niekto niečo omylom donesie do sály,“ dodal Danko. Tesne pred 13.00 hod. museli hlavný vchod do parlamentu dočasne uzavrieť pre obavy z ohrozenia bezpečnosti. Ktosi tam totiž vysypal biely prášok.

Nový premiér si stihol tiež vyrobiť poriadny trapas. Na jeho oficiálnom Facebooku pribudla nová titulná fotografia s novým premiérom aj kabinetom. Na slovenskej vlajke, ktorá viala v pozadí, však bolo vymenené poradie farieb na trikolóre.

Fico: Raz poslanec, raz premiér

1992 - 2006

poslanec NR SR

2006 - 2010

predseda vlády SR

2010 - 2012

poslanec NR SR

2012 - 2018

predseda vlády SR

od marca 2018

poslanec NR SR