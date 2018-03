Minister vnútra Tomáš Drucker prehovoril: Bude mu Kaliňák radiť aj ďalej?

Viac ako mesiac trvajúca politická kríza, po ktorej odstúpil dlhoročný premiér Robert Fico (55), vrcholí vyslovením dôvery novej vláde v parlamente.

Do najsledovanejšieho kresla ministra vnútra po škandalóznom Robertovi Kaliňákovi (45) prichádza krízový manažér a doterajší šéf zdravotníctva Tomáš Drucker (39). Novému Času poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom pripúšťa, že keby odmietol voľnú stoličku po Kaliňákovi, súčasná vláda by nemohla pokračovať.

Šíria sa vaše karikatúry poštára, lekára a policajta. Videli ste?

- Videl som a k tomu som bol ešte v roku 2020 kozmonaut a v roku 2030 som mal na nich pápežskú tuniku.

Neprekáža vám nálepka multifunkčného ministra, ktorého dajú tam, kde je práve problém?

- Ja som na to upozorňoval, že to ani nepôsobí dobre, ak odchádzam od nedorobenej roboty. Mali sme viacerých ministrov, ktorí prešli z jedného rezortu do druhého, beriem to ako súčasť politickej satiry a kritiky.

Dokedy rozhodnete, či končí Tibor Gašpar?

- Nebudem sa rozhodovať na základe tlaku, ale poznania a vlastného rozhodnutia. Nebudem dávať ani čas, ani ultimáta. Bol by to zlý signál smerom do Policajného zboru, ktorý potrebuje istotu, že sa o ňom nerozhoduje na základe emócie. To by mohlo znamenať veľkú mieru destabilizácie.

Môže to byť teda niekoľko mesiacov.

- Nebudem špekulovať. To sú veci, ktoré nie sú vhodné.

Po rokovaní s prezidentom Kiskom ste hovorili, že vám odporúčal personálne zmeny v Policajnom zbore. Akým spôsobom to bolo z jeho strany prezentované?

- Povedal mi, že je presvedčený, že musí dôjsť k výmene riaditeľa Policajného zboru, že je to niečo, čo si žiada verejnosť. Rozumiem, veď by som bol hluchý a slepý, keby som sa tváril, že takáto požiadavka tu nie je, no napriek tomu žiadam, že ak mám dôveru, tak musím byť schopný rozhodnúť sa sám a nie pod akýmkoľvek tlakom. V opačnom prípade by som bol zlým ministrom vnútra.

Počkáte na zmenu zákona, ktorý bude riešiť vymenovanie policajného prezidenta?

- Zmena zákona je nevyhnutná a už teraz je jasné, že dôjde k novej voľbe na základe výberu a vymenovania policajného prezidenta. Je tam predpoklad komisie, ktorá má vybrať kandidáta, ten má ísť na verejné vypočutie, a až na návrh ministra ho má vymenovať vláda. Neprešiel ešte do legislatívneho konania, ale predpokladám, že od pondelka to začnem riešiť. Zhoda v koalícii bola takmer 100 %, sú tam mierne otázky, týkajúce sa inšpekcie.





Bol Kaliňák dobrým ministrom?

- Pozrime sa aj na tieto fakty - vstúpili sme do Schengenu, podarilo sa urobiť reformu ESO, obrovská elektronizácia... Nemôžem povedať, že Kaliňák je reprezentantom zla. Rozumiem výčitkám, ktoré sú mu adresované. Nepredpokladám, že prichádzam do rezortu, ktorý je v dezolátnom stave. Mojou povinnosťou je zmierniť mrak, ktorý je nad políciou, a navrátiť dôveru ľudí.

Vy ste sa o biznise Kaliňáka a Bašternáka vyjadrovali veľmi opatrne. Bašternák je obvinený, priznal, že vratky vo výške 2 miliónov neboli oprávnené a teraz to rieši prokuratúra. Prečo vám neprekážal tento biznis medzi ministrom a podnikateľom?

- V tom čase som si vypočul verziu, ktorú povedal minister Kaliňák - opísal, z čoho pochádzali peniaze a akým spôsobom. V tom zjednodušenom svetle je to tak, ako to poviete - biznis Bašternáka s Kaliňákom, Bašternák podvodník = Kaliňák podvodník. A to nie je dobré. Je veľmi nebezpečné, aby sme spolitizovali akýkoľvek prípad. Verejnosť je vysoko senzitívna na tie prípady, ktoré súvisia s výkonnou mocou viac ako s tými, ktorí nevládnu, ale nemôžeme ich spolitizovávať, lebo vytvárame tlak na vyšetrovateľov.

Vy sa poznáte s Bašternákom?

- Nie.

Bude vám Kaliňák radiť v najbližšom období?

- Radiť mi nebude v pozícii poradcu, ale požiadal som ho o pár stretnutí, kde sa ho potrebujem pýtať na niektoré skutočnosti, lebo ja som s ním nikdy nepreberal riadenie rezortu. Určite chcem s ním debatovať aj pre účely zákona o Policajnom zbore, tak ako som aj s exministerkou spravodlivosti. Dokážem počúvať rôzne názory a potom si vytvoriť vlastný.

Vo funkcii štátnej tajomníčky zostáva Denisa Saková, ktorá je vnímaná ako pravá ruka Kaliňáka. Nebude mať cez ňu vplyv na chod rezortu?

- Je to človek, ktorý je dlhodobo na ministerstve. Je to určitý typ kontinuity, na ktorý sa spolieham, čo môže niekto vnímať negatívne. Ja sa to ale snažím vnímať pozitívne, keďže neprichádzam s vlastným tímom. Jej robotu však budem riadiť ja. Neobávam sa prinajmenšom prevziať zodpovednosť za veci, ktoré sa tam udejú, odo dňa môjho nástupu, je to moje zlyhanie, ak by som sa mal vyhovárať na to, že sú tam takí a takí ľudia.

V rukách Denisy Sakovej sú IT tendre na ministerstve. Práve v súvislosti s nimi hovoril prokurátor Vasiľ Špirko, že „Robo s Janom“ mali dostávať státisícové úplatky. Vy ste sa už o jeho zistenia zaujímali?

- Vypočul som si to, budem hovoriť s generálnym prokurátorom. Nemám informáciu, že Robo s Janom, myslím, že tam padali iné mená, ktorí si pýtali...

Áno, sprostredkovatelia.

- To je dôležité, pretože takto sa vytvárajú príbehy. Pokiaľ trošku zmeníme mená tých, ktorí si pýtali úplatky, tak tí, ktorí to nesledovali, to berú za mernú mincu. Nejdem obhajovať konkrétne osoby, ale je to dôležité. Ideme absolútnym spôsobom povedať, že orgány činné v trestnom konaní, v tomto prípade prokuratúra, sú zlé? Pretože je tu ten silný tlak na to, že to by bolo super, keby sa ukázalo, že to tak bolo. Musíme dôverovať tomu systému, vytvárať primeranú mieru tlaku a kontroly. Ale očakávať odo mňa, že sa vyjadrím na taký zjednodušený príbeh, že Jano s Robom, keď to ani Jano s Robom podľa tej výpovede neboli, ale boli to iní, by bolo nebezpečné a nezodpovedné. Nesmieme prepadnúť nedôvere, lebo potom ľudia majú predstavu, že toto je mafiánsky štát a tomu ja neverím.

Hovoríte o dôvere, ale prokurátor Špirko sa po vlastnej osi rozhodne vyšetrovať takýto citlivý prípad, polícia ho obviní zo zneužitia právomocí, následne sa mu nič nedokáže a oslobodí ho aj disciplinárka. Ako sa dá v takejto atmosfére posilňovať dôvera?

- Treba si pozrieť, v akej otázke tej disciplinárnej komisie to pochybenie bolo. Nechcem komentovať tieto výsledky, spadajú pod Generálnu prokuratúru. To, čo odznelo, bolo vážne, ale vyjadrovať sa z mojej pozície, že musíme rýchlo niekoho zatvoriť, nie je možné. Ja musím len apelovať, že nepodľahnite a vyšetrite to. Ja chcem demonštrovať moju vôlu - prosím, nebojte sa to vyšetriť.

Kto vás oslovil do vlády - Fico či Pellegrini?

- Pán Pellegrini.

Komunikovali ste aj s Robertom Ficom v tejto súvislosti?

- V rámci vedenia strany posledný deň, keď som to niekoľkokrát odmietol, bol účastný aj predseda strany, ktorý mi oznámil spolu s dezignovaným premiérom, že toto je jediná možná voľba, na ktorej existuje zhoda koalície a pána prezidenta. Debatovali sme o tom, čo pre ten prípad, ak to neprijmem.

Išlo o to, že ak by ste sa vy nestali ministrom vnútra, tak táto vláda by už neexistovala?

- Mám takú informáciu. Aj z tej debaty s prezidentom, že pravdepodobnosť, že by bolo dané poverenie niekomu inému, ktorý by sa už neopieral o väčšinu v parlamente, by to znamenalo následné predčasné voľby. Znamenalo by to, že počas doby, kým by neboli nové voľby, by vládla vláda, ktorá by nebola schopná presadzovať v Národnej rade žiadny zákon.

Časť verejnosti sa obáva o to, že keď prevezme po Ficovi mandát Pellegrini, nebude konať samostatne. Aký vplyv bude mať Fico na Pellegriniho?

- Predseda Fico je na čele najsilnejšej politickej strany v koalícii, je úplne prirodzené, že sa vyjadruje k politickým otázkam strany. Na druhej strane som presvedčený, že Peter Pellegrini je samostatná osoba.

Vy sa budete zodpovedať pánovi Pellegrinimu alebo Ficovi?

- Ja sa zodpovedám predsedovi vlády.

Máte stanovený harmonogram stretnutí s pánom Ficom?

- Určite nie. S predsedom Ficom som sa stretol vždy, keď ma o to požiadal alebo to bolo potrebné v rámci rokovaní vlád. Nepokladám to za smerodajné ako často sa stretneme. Môj šéf je Peter Pellegrini, ja som svojprávna osoba, ktorá koná v mene programového vyhlásenia vlády.

Po boku premiéra bola dlho Mária Trošková, ktorá nemala bezpečnostnú previerku, mala milenecký vzťah s Antoninom Vadalom a išla na stretnutie s Angelou Merkelovou. Mala byť takáto osoba po boku premiéra?

- Pán predseda mal právo dať si do delegácie kohokoľvek. Určite som presvedčený, že táto osoba nebola na stretnutiach, kde by sa preberali informácie, ktoré mali klasifikovaný stupeň utajenia. Ja si dávam do delegácie svojich ľudí a nekomentujem delegácie iných predstaviteľov.

Na mieste činu po vražde sa objavil aj šéf protikorupčnej jednotky Robert Krajmer, ktorého manželka má napojenie na podnikateľov Bodorovcov. Bola jeho prítomnosť potrebná?

- Neviem to povedať, ja som na tieto témy ešte nediskutoval. Je to niečo, čo je dávané do titulu spochybňovania, no nie je to podľa mňa nič, čo by bolo zakázané, ale nemôžem to ani obhajovať bez toho, aby som sa oboznámil s týmto prípadom do tej miery, do ktorej mi prináleží. Vnímam to, čo hovoríte, sú to legitímne kladené otázky na tých ľudí.

Nevidíte konflikt záujmov, keď Kuciak písal o Bodorovcoch a manželka Krajmera pôsobí vo firme, ktorú ovládali a on sa zjaví na mieste činu?

- Pán Krajmer z tých informácií, ktoré mám mediálne, nie je súčasťou žiadneho vyšetrovacieho tímu. To, že pán Kuciak písal o mnohých osobách, vytvára istý predpoklad toho, aké osoby mali byť vylúčené z takéhoto konania a samozrejme, z akéhokoľvek možného aj nepriameho zasahovania.

Kiska uviedol, že SIS informovala slovenské orgány o tom, že na východe pôsobí talianska mafia niekoľkokrát. Vy ste takéto informácie mali?

- Ako člen bezpečnostnej rady som touto informáciou nedisponoval. Určite sa budem pýtať na niektoré veci viac. Aj mňa zasiahla informácia o tom, že máme v bezpečnostnej rade osobu, ktorú som vnímal bezprostredne - pána Jasaňa, a objavil sa predpoklad že mal nejaké väzby s ľuďmi, ktorí mali byť záujmovými osobami s titulu bezpečnostných zložiek. Vytvorilo to vo mne otázky, ako je možné, že sme o tom nevedeli.

Váš predchodca viedol otvorenú vojnu s prezidentom Kiskom. Tvrdil, aby nelietal do Popradu a dokonca mu spolu s predsedom Ficom vystavovali faktúry, ktoré nikto nevidel. Vám to bude prekážať?

- Z titulu mňa ako občana si myslím, že ide o hlavu štátu a nevidím žiadny problém, aby využíval špeciál na svoje potreby. Je to hlava štátu, ktorá reprezentuje Slovensko 24/7 aj v súkromí a myslím si, že bolo nešťastné a smutné, že sa nenašla vzájomná úcta a rešpekt medzi ústavnými činiteľmi. Zbytočne to tiež nepôsobí dobre, keď je takáto animozita. Ale keď hovoríme o tom, akým spôsobom sa dopravuje pán prezident, je to primárne na ňom. Pokiaľ však bude možnosť, aby využíval špeciál, a budem o tom hovoriť aj s ministrom financií, ja proti tomu nič nemám. Spôsob prepravy autom do Popradu má tiež svoje náklady, nemyslím len ekonomické, ale to obmedzovanie prepravy a aj rizika.