Markizáčka Hospodárová prichytená s mužom: Rande v kine?

Mali sa k sebe! Markizácka moderátorka Jana Hospodárová (41) sa do kina vybrala s mužom, ktorý je vo svete marketingu a médií známym pojmom.

Daniel Rabina (40) okrem iného spolupracuje aj s jej slávnou kolegyňou Adelou Vinczeovou (37). Počas stredajšieho večera sa však naplno venoval známej markizáčke, ktorá sa netají tým, že by po svojom boku rada mala nového muža. Dvojica Novému Času prezradila, čo ich spája.

Jana Hospodárová prišla do kina s Danielom Rabinom, ktorý je bývalým šéfom marketingu Slovenského národného divadla a s Adelou Vinczeovou vytvoril projekt Trochu inak. „Bolo vidieť, že si veľmi dobre rozumejú. Prišli tesne pred začiatkom filmu v dobrej nálade, a keď sedeli

vedľa seba, Jana pri rozhovore jemne tľapkala Daniela po nohe,“ prezradil zdroj Nového Času. Po skončení predstavenia im však úsmevy na tvárach zmrzli a pridali do kroku. „Keď vychádzali z kinosály a zbadali fotoaparáty a kamery, zamierili k bočnému východu a rýchlo išli do podzemnej garáže. Evidentne sa chceli vyhnúť pozornosti,“ dodal zdroj.

Hospodárová sa pred dvoma rokmi rozišla s argentínskym režisérom Pablom Leonom a odvtedy sa po jej boku žiaden partner neukázal. Preto by nová láska nebola žiadnym prekvapením. „Myslím si, že nie je prirodzené byť sám. V prvom rade tam musí byť tá povestná iskra, ktorá musí preskočiť. A potom sa uvidí. Isteže to nemôže byť nejaký bezcharakterný človek, pretože za takú sa nepovažujem ani ja,“ vyjadrila sa moderátorka už pred pár mesiacmi.

Pri zmienke o mužskej spoločnosti v kine však bola vo vyjadreniach opatrná. „Dano je môj dlhoročný kamarát a kolega. To je asi všetko, čo k tomu môžem povedať,“ vyhlásila pre Nový Čas „šporťáčka“. „S Jankou sme bývalí kolegovia z Markízy a dlhoroční kamaráti,“ doplnil Rabina, ktorý v Záhorskej Bystrici pracoval desať rokov. Na to, či tvorí pár s niekým iným, neodpovedal.