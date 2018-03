Výletnú loď predĺžili o 15 metrov: Spôsob, ako to urobili, je však unikátny

Ako rozšírite kapacitu výletnej lode? Môžete zmenšiť a prestavať kajuty. Alebo celú loď v strede rozrežete a medzi dve polovice vložíte novú sekciu trupu.

Luxusná výletná loď Silver Spirit je v prevádzke od roku 2009. Je najväčším plavidlom spoločnosti Silversea Cruises - a teraz je ešte o kúsok väčšia. Na jar ju totiž dali do suchého doku, v ktorom jej do stredu vložili nový, na mieru urobený 15-metrový kus.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Celé to znovu pozvárali a po 2 mesiacoch je trup opäť hotový. Ostáva ešte zariadiť interiér v novej časti a 6. mája sa loď opäť vráti do služby, keď vyrazí z Talianska do Španielska. Cena lístkov na 7-dňovú plavbu sa začína od 4 500 eur. Úpravy stáli 57 miliónov eur.

Loď je určená pre luxusné plavby s veľkým pohodlím. Všetky kajuty majú výhľad na more a kapacita bola 540 pasažierov. Po novom ich bude o 68 viac. Znamená to, že náklady na jedného pasažiera navyše boli 840-tisíc eur. Okrem toho, že je loď o 15 m dlhšia, má o 3 500 ton väčšiu tonáž a počet kajút sa zvýšil o 34. Na palube je 7 reštaurácií, tanečný klub a kúpele.