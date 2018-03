Boj Bičanovcov pred rozvodom sa ešte zostruje: Do sporu sa zapojil ešte niekto ďalší

Hádok už má plné zuby! Manželka Andreja Bičana (43) Edita (41) sa už viac ako rok pozerá na svojho muža, ktorý začal nový život po boku mladej milenky Michaely (23).

Exkluzívne pre Nový Čas sa nedávno k celej situácii vyjadrila a otvorene prehovorila o konci ich vzťahu aj o mladej študentke, ktorá zapríčinila rozpad jej rodiny. Moderátor zase šokoval ostrými tvrdeniami, že Edita bola zlá matka a manželka. Brunetka však už má hádok plné zuby a rada by sa s Bičanom dohodla. Konfliktmi totiž trpia nielen ich dcérky Anička (12) a Ninka (9), ale aj celá rodina.

Edita Bičanová už rok a pol žije bez manžela, keď ju moderátor opustil a nasťahoval sa do spoločnej domácnosti s mladou milenkou Michaelou. Edita tak ostala v dome v Ivanke pri Dunaji aj s dcérami Aničkou a Ninkou sama. Exkluzívne Novému Času odokryla nedávno detaily života s moderátorom. To sa však Bičanovi nepáčilo, a tak začala doslova vojna.šokoval vyjadreniami pre Plus 7 dní Andrej.

Edita to však vidí celkom inak. Podľa nej bola snaha o záchranu manželstva na začiatku nielen z jej, ale aj z manželovej strany. „Už som síce vedela, že má milenku, ale chodili sme do manželskej poradne. Michaela sa však presťahovala do Bratislavy a vo svojom úsilí nepoľavila a tlačila na neho. Nakoniec sa jej to podarilo a ženatého muža od rodiny odlákala,“ vysvetlila nám Bičanová.

Deti rozvodom trpia

Do sporu ešte stále manželov sa zaplietla už aj najbližšia rodina. „Volala som so svokrou a povedala mi, že to už máme zastaviť a dohodnúť sa,“ povedala Novému Času brunetka. „Keď však vidím, že Andrej o mne vyhlasuje klamstvá a špiní moje meno, aby svoju mladú milenku urobil krajšou a očistil ju pred ľuďmi, tak sa musím brániť,“ priznala Bičanová.

Andrej ju totiž úplne očiernil.A bez možnosti nejako to regulovať som bol už iba ich odovzdávač,“ vysvetľoval v spomínanom týždenníku Bičan. Ten dokonca tvrdí, že za rozpad manželstva môže Edita, jej podnikanie a nenásytnosť týkajúca sa peňazí.reagovala na obvinenia svojho manžela Edita.

Pomôže im mediátor?

Vojnu medzi Bičanovcami sa snaží zmierniť mediátor, ktorého navštívili naposledy v piatok. „Chodíme tam, aby sme sa v pokoji bez nejakých vulgarizmov a osočovania dohodli hlavne na starostlivosti o naše dievčatá,“ priznala Bičanova manželka. „Andrej by chcel striedavú staroslivosť, no ja by som ich chcela mať u seba. To však neznamená, že mu budem brániť, aby ich vídal. To nie je môj cieľ, lebo chápem, že je to stále ich otec,“ hovorí Bičanová, ktorá by si už rada vydýchla a začala nový život. „Koncom mája máme druhé súdne pojednávanie a dovtedy by sme to mali vyriešiť a dohodnúť sa, lebo inak nás sudkyňa nerozvedie. Povedala nám, že máme brať ohľad na deti a byť dospelí ľudia, tak sa o to snažíme,“ povedala na záver Edita. Nový Čas oslovil aj zabávača a ten nám napísal, že za všetkými svojimi tvrdeniami si pevne stojí.