David drel na farme v Nórsku, peniaze záhadne zmizli: Slová polície rozzúria aj vás

Drel na ostrove, peniaze sú fuč. Dávid Ďug (21) strávil niekoľko mesiacov na lososej farme na ostrove v Nórsku.

Dvanásťhodinové šichty s maskou na tvári a celý deň v ľade, ktorý je doslova všade, na zemi, na pásoch. Po odmakanej drine si chcel Žilinčan ťažko zarobených tritisíc eur užiť, a tak pozval oboch rodičov na malý výlet do Nemecka. Keďže si nechcel zarobenú hotovosť na cestu brať so sebou, poslal si peniaze cez Western Union, ktorého služby sprostredkúva Slovenská pošta. Zaplatil za to mastných viac ako sto eur a o pár dní sa nestačil čudovať.

Ďugovci si mysleli, že peniaze si bez problémov v Nemecku vyberú. „Už sme to tak urobili aj v minulosti a nebol problém. Teraz sme ale onemeli, keď sme si šli vybrať peniaze,“ hovorí mama Dávida Ingrid. Peniaze do Western Union uložili v pobočke Slovenskej pošty 30. januára. Keď ich chceli 1. februára v nemeckom meste Lemgo vybrať, zistili, že peniaze na účte nie sú. Slovenská pošta im telefonicky oznámila, že peniaze vybral niekto deň pred ich príchodom, niekde v Nemecku. „Šli sme na políciu v meste Lemgo a vyšetrovateľ sa vyjadril, že tieto podvody s peniazmi, ktoré sú prevádzané prostredníctvom WU a vydané neznámemu prijímateľovi bez dokladu totožnosti sa v podstate ani nedajú vyšetriť,“ hovorí šokovaná Ingrid.

Slovenský konzulát v Nemecku rodine potvrdil, že takýto prípad už riešili. Ďugovci sa rozhodli po príchode na Slovensko podať reklamáciu na Slovenskej pošte, ktorá sa vyjadrila, že prípad prešetria: „Reklamáciu sme postúpili na zodpovedné oddelenie spoločnosti Western Union, pričom čakáme na oficiálne stanovisko o zrealizovaní peňažného prevodu. V prípade, že sa vo výsledku reklamácie preukáže, že platba bola vyplatená osobe uvedenej v transakcii a klient si je istý, že prijímateľ peniaze neprebral, odporúčame kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, ktorým budú poskytnuté všetky podrobnosti o výplate peňazí,“ informovala zastupujúca hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Sásfaiová. Dávid je rozhodnutý to tak nenechať: „Neverím, že sa môžu z toho takýmto spôsobom vyvliecť, akoby s transakciou nič nemali,“ hovorí Žilinčan, ktorý sa medzitým opäť vrátil na lososiu farmu.