Ultras Trnavy dosiahli svoje a hlásia návrat: Jedného človeka majú stále v zuboch!

Ohlásili návrat. Po jedenapolročnom bojkote sa ultras fanúšikovia futbalovej Trnavy rozhodli opäť zavítať na tribúny Štadióna Antona Malatinského.

Líder ligy pocíti ich prítomnosť už v prvom aprílovom šlágri proti bratislavskému Slovanu. Desať dní nato pre zmenu počas semifinálovej odvety Slovenského pohára. Tvrdé jadro je presvedčené, že ich požiadavky smerom ku klubu zabrali, no vedeniu na čele s majiteľom Vladimírom Poórom stále nedôverujú. „Práve týmto krokom (bojkotom) sme dosiahli presne to, čo bol náš primárny cieľ. Dotlačiť klub k tomu, aby Trnava bola v lige tam, kde patrí. Prvá. A veríme, že aj majstrovská. Dokázali sme dotlačiť vedenie k tomu, aby bol konečne v Trnave stabilný káder, tréner, ktorý vie, čo robí. Aby bol A-tím finančne stabilizovaný a venoval sa naplno futbalu, a nie meškajúcim výplatám. Aby sme mali po 46 rokoch reálnu šancu konečne získať to, na čo desiatky rokov čakajú tisícky spartakovcov – titul.“

Pri hlasovaní sa väčšina členov Občianskeho združenia Bíli Andeli priklonila za návrat na tribúny. Konkrétne severnú, na ktorej chcú so všetkými skupinami a vlajkami opäť vytvoriť známy „kotol“. „Atmosféra bude taká, akú si Spartak zaslúži. Vyzývame všetkých, starých, mladých – pridajte sa k nám a príďte. Ukážme spolu, že to nie je 50 nespokojencov či ,tajtrlíkov´, ale tisíce ľudí čakajúcich na úspech. V žiadnom prípade to neznamená, že je nejaká hrubá čiara. Naše požiadavky na profesionálne fungovanie klubu zostávajú naďalej v platnosti. A tomuto vedeniu neveríme!“

Vedenie trnavského klubu zaujalo ku kroku ultras fanúšikov neutrálny postoj. Po skúsenostiach z minulosti i tej najčerstvejšej nechce situáciu veľmi komentovať. „Vážime si každého jedného fanúšika, ktorý príde na tribúnu. V čase, keď sa nám darí menej či viac. V klube pracujeme naplno, aby sme sa posúvali neustále dopredu. Pre nás je momentálne prioritné sústrediť sa na športové výkony a prípadný úspech, ktorý môžeme v tejto sezóne dosiahnuť,“ povedal Novému Času hovorca Spartaka Marek Ondrejka. Trnava má osem kôl pred koncom ligy na čele komfortný desaťbodový náskok pred bratislavským Slovanom, s ktorým sa budúci mesiac stretne až štyrikrát.

Domáce zápasy Spartaka

7. apríla: Trnava – Slovan - liga

14. apríla: Trnava – Ružomberok - liga

17. apríla: Trnava – Slovan - pohár

5. mája: Trnava – D. Streda - liga

19. mája: Trnava – Trenčín - liga