Bolt to myslí s kariérou futbalistu vážne, jednoduché to mať nebude: Aha, čo musel robiť!

Dostal riadne zabrať!

Priznal, že bol unavený ako kôň, ale nepoľavuje. Slávny atlét Usain Bolt (31) je rozhodnutý urobiť všetko pre to, aby si splnil svoj detský sen. „Je to môj cieľ a je mi jedno, čo si o tom ľudia myslia,“ odkázal tým, ktorí neveria, že by sa mohol presadiť v profesionálnom futbale. Aj nosiť bránku, ako musel na tréningu s futbalistami Borussie Dortmund.

„Pokiaľ niečo chcem, som veľmi odhodlaný. Po skúške v Dortmunde budem môcť Mourinhovi povedať: Viem toto, viem tamto,“ vyhlásil Jamajčan, ktorý si sen o zápasovom debute splní 10. júna, keď ako kapitán povedie svetový výber UNICEF v exhibícii na Old Trafforde proti tímu speváka Robbieho Williamsa.