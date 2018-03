Legendárny šprintér Bolt to myslí vážne: S Dortmundom absolvoval už druhý tréning po sebe!

Svetový rekordér v šprinte na 100 a 200 m Jamajčan Usain Bolt v piatok opäť trénoval s futbalistami nemeckého klubu Borussia Dortmund.

Jamajčan sa predstavil pred viac ako tisíc fanúšikmi na otvorenom tréningu vestfálskeho mužstva, ktorý dokonca vysielali naživo prostredníctvom internetu. Pre osemnásobného olympijského šampióna to bol v priebehu dvoch dní už druhý tréning so zverencami trénera Petra Stögera. Informovala o tom agentúra DPA.

Bolt ukončil svoju úspešnú atletickú kariéru po minuloročných majstrovstvách sveta v Londýne.

Usain Bolt vkladá do tréningu v nemeckom klube veľké nádeje. Už dávnejšie vyhlásil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborný odrazový mostík. V budúcnosti by rád hral vo svojom obľúbenom Manchestri United.