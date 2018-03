Ako bábätko ju niekto nechal v kríkoch: Pravdu o tom, kto vlastne je, zistila až po 80 rokoch!

Policajti našli zviazané bábätko v kríkoch v anglickom národnom parku South Downs v roku 1937, následne sa rozbehlo celoštátne pátranie po jeho rodičoch.

Bolo však neúspešné a keď z bábätka vyrástla žena, Anthea Ring sa snažila všemožne zistiť identitu svojej matky a otca. Meno mamy sa jej vďaka testom DNA podarilo vypátrať v roku 2016, žena z Írska v tom čase bola už však mŕtva.

Stopa k identite otca ju doviedla do rodiny so šiestimi bratmi v západnom Írska. Anthei pomáhala genealogička Julia Bell, podľa ktorej mohol byť jej otcom jeden z bratov – Patrick Coyne. Zdalo sa však nemožné to dokázať, keďže umrel a nezanechal potomkov. Avšak podarilo sa nájsť list, ktorý v roku 1990 poslal jednej zo svojich neterí. Takmer 30 rokov staré zvyšky slín na známke boli poslané na testy DNA a potvrdili, že Patrick bol otcom Anthei.