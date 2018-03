Tréner Jany Landl zo šou Najväčší víťaz: Keď chce človek schudnúť, toto musí urobiť ako prvé

Bojujú sami so sebou! Súťažiaci v šou Najväčší víťaz si musia siahnuť na svoje dno, inak sa výsledky nedostavia. To si myslí tréner modrého tímu Jany Landl (33).

Novému Času Nedeľa prezradil nielen pikošky zo zákulisia súťaže a či vypadnutí účastníci neprestali cvičiť, ale aj to, ako bojovať s nadváhou aj mimo kamier.

Aká bola vaša cesta k športu?

Ako malého ma očaril maďarský kriminálny seriál Linda o policajtke, ktorá ovládala karate (smiech), tak som ako päťročný začal trénovať. Keďže vtedy neboli financie a rodičia netušili, či sa tomu budem naozaj venovať, mama mi ušila moje prvé kimono z plachty. Dopracoval som sa až k čiernemu pásu, ktorý mám udelený priamo od Japoncov z Okinavy. Ku karate sa pridružili ďalšie športy, začal som dvíhať činky, pripravovať sa na fitnes súťaž a neskôr som si začal robiť všetky potrebné trénerské školenia, certifikáty, aby som mohol trénovať klientov...

Kedysi chceli klienti iba schudnúť, potom boli v móde svaly. Čo chcú ľudia dnes?

Ľudia začínajú chápať, že cvičenie nie je len o chudnutí či naberaní svaloviny, ale musí to mať funkčný efekt. To znamená, že hlavným cieľom cvičenia je skvalitnenie každodenného života. Príkladom je moja najstaršia klientka pani Darinka, ktorá má 73 rokov, robí kľuky, vydrží skákať päť minút so švihadlom, vládze. Nie je pritom obdarená zázračnou schopnosťou, jednoducho už pred rokmi pochopila, že ak chce prežiť svoj dôchodkový vek vitálne a plnohodnotne, musí pre to niečo urobiť. Pointa je, že to, čo robím pre telo dnes, zužitkujem, keď budem mať 70 rokov.

Keď sa človek odhodlá zmeniť spôsob života, cvičiť, lepšie sa stravovať, čo by mal spraviť ako prvé?

Povedzme si, čo by nemal urobiť, a to je porovnávať sa s iným. To vedie k zbytočným depresiám a zlyhaniu. Musím sa porovnávať sám so sebou, teda ja verzus ja pred mesiacom. Nepozerať sa na to, že môj kamarát zdvíha ťažšie váhy alebo rýchlejšie chudne. Nie. Ak som dnes zdvihol 100 kg, o mesiac chcem zdvihnúť 110. Ak som schudol dve kilá, ďalší mesiac chcem schudnúť štyri. Ľudia často plačú, že on zje päť rožkov a nič a ja zjem dva a priberiem. No dobre, je to tak, ale veď pracuj s informáciami, ktoré máš. Kde je na svete spravodlivosť? Niekto sa narodí do bohatej rodiny a niekto v Afrike, kde majú problém prežiť, lebo nemajú jedlo a vodu. Každý sme nejaký genotyp a podľa toho sa zariaďme.