Ženy z celého sveta sú vo vytržení: Fešák Chris Evans je opäť single!

Predstaviteľ filmového superhrdinu Kapitána Ameriku je opäť nezadaný.

Žiaduci svalovec Chris Evans (36) sa totiž rozišiel s priateľkou Jenny Slate. Nie je to prvýkrát, čo sa slávny pár rozhodol ukončiť vzťah, a tak rozchod prebehol opäť v úplnej tichosti. O konci vzťahu teraz informoval nepriamo denník New York Times v biografickom článku o Chrisovi, ktorý v ňom opäť vystupuje ako nezadaný.



Prvýkrát sa Evans rozišiel s Jenny vlani v januári, rovnakého roka na jeseň ale už zase boli spolu a dokonca sa s tým pochválili na sociálnych sieťach, na ktorých si vymieňali nežné pozdravy. V novembri potom Jenny potvrdila, že sú zase partnermi.



Tridsaťpäťročná Kanaďanka sa pred časom posťažovala, že život s tak slávnym mužom nie je vôbec jednoduchý. "Chris je veľmi, veľmi slávny človek. Pre neho je návšteva reštaurácia úplne iná vec ako pre mňa. Ja si sedím vo svojom výklenku a zdravím ľudí na ulici. Mám viac slobody, pretože nie som Kapitán Amerika. Som vlastne len komiksová postava," vtipkovala Jenny. Vlani na jar potom rozchod s Evansom vysvetlila slovami: "Potrebovala som to urobiť, aby som sa zase mohla cítiť normálne. Byť sama."