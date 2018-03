Herečka Dominika Richterová sa vyjadrila k súčasnej situácii: Všetko vystihla jednou vetou

Keď do zabehnutej partie Susedov vstúpila plavovláska Dominika Richterová (26), bolo to príjemné osvieženie novej série obľúbeného markizáckeho sitkomu.

Diváci si domovú dôverníčku Andrejku okamžite obľúbili. Aká je sympatická herečka v súkromí, ako berie nedávny rozchod s kolegom Jurajom Bačom (30) a čo si myslí o súčasnom dianí na Slovensku prezradila v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Herci, rovnako ako v minulosti, sa postavili na tribúny pred ľudí, aby podporili demonštrujúcich za slušné Slovensko. Ako vnímate aktuálne dianie v krajine?

Mňa tá situácia osobne veľmi trápi. Premýšľam nad tým, aké to bude, keď privediem na tento svet deti, a nie je mi to ukradnuté. Budem rada, keď sa veci pohnú ďalej tak, aby sa moje deti a tiež moja generácia v budúcnosti cítili v krajine bezpečne. Aby čo najviac ľudí bolo slušných, aby sa správali k sebe pekne. Myslím si totiž, že tam je základ. Nenávisť plodí nenávisť a láska plodí lásku.

Stretávate sa často s nenávisťou či závisťou? Predsa len, ste mladá, krásna a úspešná žena...

Asi každý niečo také v živote zažije, ale snažím sa to čo najviac selektovať. Som citlivý človek a takéto veci mi ubližujú. Keď mi príde do cesty niečo negatívne, snažím sa to nejako vyriešiť, alebo sa s tými ľuďmi nestretávať, prípadne hľadať riešenie, kompromisy, ako s nimi vychádzať.

Hovorili ste o tom, že by ste chceli, aby vaše deti vyrastali v slušnej krajine. Premýšľate už nad tým, že by ste boli mamou?

Moja mamina ma mala v osemnástich. Máme nádherný vzťah. Možno aj preto som si vždy hovorila, že chcem mať dieťa v mladom veku, najideálnejšie v dvadsaťpäťke. To už mám za sebou, tento rok budem mať dvadsaťsedem a dieťatko ešte nemám. Ale som tomu otvorená, keď to do života príde, zoberiem to ako dar. Nedovolila by som si o tom inak rozhodnúť.