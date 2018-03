Slováci opäť vyjdú do ulíc: Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Bratislavskí policajti v súvislosti so zabezpečením nerušeného priebehu piatkového pouličného sprievodu zo Šafárikovho námestia s trasou po Štúrovej ulici až na Námestie SNP upozorňujú vodičov na obmedzenia dopravy.

TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava Michal Szeiff.

"V čase približne od 16.30 h do ukončenia pouličného sprievodu bude obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Šafárikovom námestí, Štúrovej ulici, Námestí SNP, ako aj v priľahlých uliciach Starého mesta, najmä na Tobruckej, Dobrovičovej, Tallerovej, Grösslingovej, Jesenského, Dunajskej, Kamennom námestí, Špitálskej, Klobučníckej, Uršulínskej, Medenej a Hurbanovom námestí," povedal Szeiff.

Polícia odporúča vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach, aby si do 16.30 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," dodal Szeiff.