ONLINE Dramatická rozprava: Matovič vytiahol fotku Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27), Danko ho vykázal zo sály!

Programové vyhlásenie novej vlády hnutie Sme rodina nepodporí a bude hlasovať proti nemu. A to napriek tomu, že sú v ňom aj niektoré tézy, ktoré sa opozičnému hnutiu pozdávajú. Hovoril o tom predseda Sme rodina Boris Kollár v diskusii k vládnemu programu.

Sme rodina naďalej trvá na tom, že situáciu v spoločnosti nevyrieši výmena vlády. "Najlepším a najzodpovednejším riešením by boli predčasné voľby. Keby sme to nechali na ľudí, bolo by to najkorektnejšie," zdôraznil Kollár. Zároveň odmietol reči, že opozícii ide len o ministerské fleky, a preto volá po voľbách.

"Ja sa o žiadne kreslo netrasiem. Nikdy do exekutívy nepôjdem, nikdy nepôjdem do vlády, aj keby som niekedy bol jej súčasťou," vyhlásil Kollár. Zdôraznil, že úlohou politikov je v súčasnosti upokojiť situáciu v spoločnosti a obnoviť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie, ktorú stratili. Koaliční poslanci sa do debaty veľmi nezapájajú, nereagovali ani na Kollárovo vystúpenie.