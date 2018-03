Klub strany Most-Híd má nového predsedu: Kto vystrieda Gábora Gála?

Poslanecký klub Mosta-Híd má nového predsedu. Stal sa ním Tibor Bastrnák. Klub o tom rozhodol na zasadnutí pred schôdzou parlamentu.

TASR to potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár. Bastrnák nahrádza Gábora Gála, ktorý z parlamentu odišiel do kresla ministra spravodlivosti.

"Viesť náš poslanecký klub je veľká pocta a zároveň veľká zodpovednosť. Pokračujeme v začatej práci a ja, ako aj členovia nášho klubu, si uvedomujeme obrovskú mieru zodpovednosti, ktorú musíme pretaviť aj do svojej politickej činnosti a poslaneckej práce," uviedol pre TASR Bastrnák.

Poukázal na dôležité legislatívne kroky, ktoré na poslancov čakajú a ktoré podľa jeho slov Most-Híd presadzoval aj pred "ohavnou vraždou" novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači a ktoré sa stali po dianí v ostatných týždňoch nevyhnutnými.doplnil Bastrnák.