Alexej zabil mladú matku († 27) a vytrhol jej srdce: To, čo sa dialo potom, je len pre silné povahy!

Ohavné zverstvo! Muž po chladnokrvnej vražde urobil niečo ešte desivejšie.

Rus Alexej Yastrebov (35) skončil v rukách polície po tom, čo vyšlo najavo, akej hrôzy sa mal dopustiť. Muž má totiž na svedomí život dvojnásobnej matky Jekateriny Nikiforovej († 27).

Alexej v prenajatom byte zaútočil na Jekaterinu a nožom jej zapichol do krku, pričom jej vyrezal ohryzok, informuje britský denník The Sun. Následne však ešte viac pritvrdil a urobil niečo, z čoho sa normálnemu človeku zdvihne žalúdok. Mŕtvej žene z tela vytrhol srdce a kúsok pľúc. Následne ich položil do hrnca na sporák a dal ich variť, aby tieto orgány neskôr mohol zjesť. Chlapík krátko po čine zavolal majiteľke prenajatého bytu. "Zavolaj políciu a záchranku. Ležím na zemi v krvi a vedľa mňa je mŕtvola," povedal jej do telefónu. Záchranárom sa napokon priznal, že varí jej srdce a aj to, že ho ochutnal.

Pred tým, ako privolal pomoc, sa Alexej pokúsil o samovraždu, no nepodarilo sa mu to. Do krku si pichol nožnice. Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha.